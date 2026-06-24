Glavašu su oduzeta odlikovanja Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, a ostao je i bez Spomenice domovinskog rata i Spomenice domovinske zahvalnosti, prenosi Večernji list.

U saopštenju kabineta Milanovića navodi se da su Glavašu oduzeta odlikovanja na osnovu člana 98. Ustava Hrvatske, člana 36. zakona o odlikovanjima i priznanjima Hrvatske i na osnovu presude Vrhovnog suda Hrvatske koji je potvrdio prvostepenu presudu Glavašu i izrekao mu kaznu od sedam godina zatvora jer nije sprečio i direktno je naredio mučenja i ubijanja srpskih civila.

Milanović je 2021. godine vratio odlikovanja Glavašu koja mu je oduzeo bivši hrvatski predsednik Ivo Josipović nakon što je Glavašu u prvostepenom sudskom postupku izrečena kazna zatvora u trajanju od osam godina.

Međutim, Milanović je tada jasno poručio da neće imati izbora ako Glavašu bude potvrđena krivica i u žalbenom postupku osim da mu ponovo oduzme odlikovanja i "potvrdi ono što je započeo Josipović".

Branimir Glavaš se oglasio na svom Fejsbuk profilu nakon što mu je Milanović oduzeo sva odlikovanja i priznanja.

"Sada ću u svečanim prilikama nositi tatina odličja kojim ga je odlikovao poglavnik NDH, dr. Ante Pavelić", objavio je na Fejsbuku Branimir Glavaš.