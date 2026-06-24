Na lokalitetu u džungli je otkriven veliki urbani centar koji je ostao sakriven ispod guste vegetacije više od jednog milenijuma, prenosi agencija STA.

Terensko istraživanje odobrio je Arheološki savet Nacionalnog instituta za antropologiju i istoriju (INAH), a otkriće je posebno značajno jer je to prvi lokalitet drevnih Maja na tom delu poluostrva Jukatan.

Grad Minanbe

Grad, koji se prostire na 15 hektara ima trgove okružene palatama i hramovima, piramidu visoku 13 metara, poljoprivredne terase, kanale za upravljanje vodom i brojne isklesane kamene spomenike.

Naselje je prvi put otkriveno pomoću LiDAR tehnologije, koja može da otkrije zakopane strukture ispod šumskog pokrivača koristeći laserske impulse. Naknadna terenska istraživanja potvrdila su postojanje velikog urbanog centra sakrivenog gustom tropskom džunglom.

„Minanbe se zaista nalazi usred izuzetno guste džungle“, rekao je Šprajc.