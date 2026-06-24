Kijev će blagovremeno obezbediti uslove kada Moskva bude primorana da izabere mir, rekao je on tokom svog večernjeg obraćanja.

"Naša operacija, posebno u vezi sa Krimom, je jasno proračunata, a način na koji se operacija odvija apsolutno dokazuje: ako se u Ukrajini pojavi tačno ono o čemu smo razgovarali sa našim partnerima u okviru G7 – a to zavisi od odluke partnera – mi ćemo blagovremeno obezbediti uslove kada će Rusija biti primorana da izabere mir. Veoma računamo na pozitivan odgovor naših partnera: oni jasno znaju o čemu govorimo", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je takođe napomenuo da su ruski gubici na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine značajni. Posebno je izuzetno komplikovana vojna logistika i samo prisustvo ruskog vojnog osoblja tamo, prenosi B92.

"Signal da Rusija definitivno neće moći nekažnjeno i lako da ukrade zemlju ukrajinskog naroda i bilo kog drugog naroda koji je trenutno ugrožen ruskim ambicijama. Moderne tehnologije čine okupaciju preteškom za okupatora i, možda, najtežom ikada", rekao je ukrajinski lider.

On je naglasio da će Ukrajina nastaviti da jača svoju tehnološku bazu.

Zelenski je takođe naglasio da se Ukrajina bori za svoju zemlju, za svoj narod, za pravdu, a Ukrajinci na privremeno okupiranoj teritoriji "sve tačno razumeju".

"Na jugu naše zemlje, na Krimu, u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Ne dozvoljavamo Rusiji da koristi našu zemlju kao sredstvo za produžavanje rata i pretvaranje okupacije u beskrajnu", naglasio je šef države.