Prodaja proizvoda za zaštitu od sunca prošle sedmice porasla je za 76 odsto u odnosu na prethodnu, dok je prodaja sladoleda zabeležila rast veći od 50 procenata, prenosi Figaro.

Prema podacima trgovinskih lanaca, povećana je i potražnja za osvežavajućim napicima, povrćem i hladnim supama.

Velika potražnja zabeležena je i za rashladnim uređajima.

U kompaniji Bulanže navode da je prodaja ventilatora i klima-uređaja porasla za više od 30 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Predsednik uprave trgovačkog lanca Carfur Aleksander Bompar, izjavio je da je kompanija u jednom danu prodala oko 30.000 ventilatora i klima-uređaja, što je hiljadu puta više od uobičajenog dnevnog nivoa.

Zbog visokih temperatura povećana je i prodaja vodenih pištolja, igračaka za plažu i dečjih bazena, dok je u pojedinim regionima došlo do nestašice takozvanog "meudonskog belila", praha koji se nanosi na prozore radi smanjenja zagrevanja prostorija.

Stručnjaci ocenjuju da sve učestaliji i duži toplotni talasi trajno menjaju potrošačke navike stanovništva.