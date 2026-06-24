Potvrđeno je da su nastradala dva poljoprivrednika u oblastima Lodija i Pjačenca, jedan beskućnik blizu Napulja i jedan muškarac na groblju u gradu Garlasku blizu Pavije u pokrajini Lombardiji, prenosi agencija Ansa.

Italijanske vlasti su najavile da će sutra biti proglašen crveni meteo alarm u 17 gradova, uz upozorenje da će vreme biti opasno čak i za potpuno zdrave ljude.

Odlukom italijanskog ministarstva zdravlja danas je 16 od 27 najvećih gradova bilo pod crvenim meteo alarmom, najvišim stepenom upozorenja na ekstremno visoke temperature.