Iako se sve varijante F-35 mogu rasporediti sa posebno ojačanih autoputeva, potpuno jedinstvene mogućnosti kratkog poletanja i vertikalnog sletanja F-35B čine avion posebno optimalnim za operacije sa teških lokacija. Ovo je posebno vredno kada se uzme u obzir da je odgovor Rusije na gomilanje vojnih snaga NATO-a u blizini njene teritorije i na pristupanje Finske NATO-u 2023. godine bio usmeren na raspoređivanje udarnih sredstava kao što su balistički raketni sistemi Iskander-M radi uništavanja koncentracija visoko vrednih aviona na zemlji.

F-35B je ubedljivo najskuplji tip lovca u serijskoj proizvodnji širom sveta, sa cenom koja je preko 50 procenata veća od cene široko korišćenog F-35A, koja iznosi blizu 130 miliona dolara po avionu. Mnogo veći raspon lokacija sa kojih se može rasporediti posebno je cenio američki marinski korpus, u okviru onoga što se naziva Ekspedicione napredne bazne operacije (EABO). Ipak, F-35B je široko procenjen kao tip lovca koji zahteva najviše održavanja na svetu, pored mogućeg F-22, što je pokrenulo pitanja u vezi sa njegovom podobnošću za operacije iz improvizovanih prednjih objekata. Marinski korpus je u februaru 2025. godine najavio planove za smanjenje nabavke F-35B za 21 procenat, što je široko procenjeno kao verovatno odgovor na ograničenja njegove podobnosti za EABO otkrivena tokom testiranja.

F-35B pati od ozbiljnih ograničenja u svom borbenom potencijalu u poređenju sa drugim tipovima lovaca pete generacije, i dok F-35A već ima manje od polovine dometa ruskih lovaca Su-57 i Su-34, domet F-35B je još kraći za približno 35%. Manevarljivost ovog aviona marinaca je daleko najgora od bilo kog tipa lovaca 21. veka, njegov nadzvučni let je ozbiljno ograničen, a njegovi prostori za oružje su posebno mali, što ograničava i vrste oružja koje se može nositi i njihove količine. Ova ograničenja, u kombinaciji sa izuzetno visokim troškovima nabavke i održavanja aviona, ograničila su strano interesovanje, posebno u poređenju sa F-35A. Više članica NATO-a rasporedilo je lovce F-35 za vežbe na finskoj putnoj mreži, uključujući lovce F-35A Kraljevskog norveškog ratnog vazduhoplovstva i F-35B italijanskog ratnog vazduhoplovstva.