"Jednostavno sam ga obavestio. Rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno, iz sveg glasa, izjavljuju da žele da nas unište, a i vas (Ameriku) takođe, uzgred budi rečeno. To neću da dozvolim. I zato smo dejstvovali. Nisam tražio dozvolu", rekao je Netanjahu u govoru na konferenciji Muni Ekspo u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.

Ocenjuje se da su ovi komentari Netanjahua usmereni na potvrđivanje strateške nezavisnosti Izraela u jeku tenzija između Izraela i SAD zbog Trampovog kontinuiranog nastojanja da postigne sporazum sa Iranom, ali i izraelske zabrinutosti zbog američkih ograničenja na slobodu izraelskog vojnog delovanja, navodi izraelski portal.