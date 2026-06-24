Kako se navodi u odluci koju je ASK donela 23. juna 2026. godine, Đukanović je Agenciji dostavio nepotpune i netačne podatke o svojoj imovini, iako je bio dužan da prijavi svu pokretnu imovinu za koju postoji obaveza registracije kod nadležnih organa, prenosi RTCG.

Prema dokumentaciji, Đukanović kao pokretnu imovinu za koju je propisana obaveza registracije nije naveo čitav arsenal oružja različitih marki i kalibara.

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti nakon provere navoda i podataka iz službenih evidencija.

Među neprijavljenim oružjem nalaze se model puške "merkel 140E" i "merkel K1", pištolji i revolveri "smith & wesson", "beretta", "caracal", "magnum research desert eagle" i "zastava CZ99", "nort american arms" mini revolver, kao i dva komada vatrenog oružja bez navedene kategorije, marke, modela i kalibra.

Đukanovićev punomoćnik je u pisanom izjašnjenju dostavljenom Agenciji istakao da stranka ne spori vlasništvo nad navedenom imovinom, ali je naglasio da nije postojala namera skrivanja oružja niti izbegavanja zakonskih obaveza. Odbrana je ukazala i na "procesne nejasnoće" s obzirom na protok vremena od pokretanja postupka, tvrdeći da je nastupila zastarelost.

Međutim, Agencija je ove navode odbacila, obrazlažući da se od javnog funkcionera koji obavlja visoku funkciju očekuje viši standard postupanja i transparentnosti u odnosu na prosečne građane.

U odluci se ističe da se neprijavljivanje 11 komada vatrenog oružja ne može da tretira kao običan previd, naročito jer je Đukanović bio u obavezi da podnosi izveštaje od 2016. godine

Agencija je te navode odbila, ocenjujući da rokovi za pokretanje postupka nisu istekli i dodala da se, imajući u vidu vreme koje je Đukanović proveo na javnim funkcijama i činjenicu da su propisi o izveštajima o imovini i prihodima u primeni poslednjih 20 godina, ne može prihvatiti da je reč o previdu. U odluci se navodi i da namera nije konstitutivni element odluka kojima se utvrđuje kršenje Zakona o sprečavanju korupcije.

ASK je, pozivajući se na tada važeći i sadašnji Zakon o sprečavanju korupcije, navela da su javni funkcioneri dužni da u izveštajima o prihodima i imovini dostave tačne i potpune podatke, uključujući podatke o pokretnim stvarima za koje postoji obaveza registracije kod nadležnih organa.

Agencija je zaključila da Đukanović nije postupao sa "posebnom pažnjom, savesnošću i odgovornošću", koju zahteva njegova tadašnja funkcija predsednika države.

Protiv ove odluke Đukanović može da pokrene pravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rešenja.