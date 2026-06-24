Zapad nije lud - nema zajedničku strategiju da natera Rusiju da upotrebi svoje nuklearno oružje, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na marginama Međunarodnog pravnog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPILF), prema dopisniku TASS-a.

"Verujem da nemaju namernu strategiju da nas isprovociraju da upotrebimo nuklearno oružje, jer iako postoje različiti ljudi na Zapadu i u Evropi, a znate koje epitete koristim za većinu evropskih lidera, oni ne žele da poginu u globalnoj nuklearnoj katastrofi“, rekao je Medvedev.

Prema rečima političara, Zapad je "promovisao narativ“ o upotrebi nuklearnog oružja u pokušaju da primora Moskvu da "kapitulira po brojnim pitanjima“.

"Kratkovidi, a ponekad i jednostavno glupi, ljudi pokušavaju da održe tenzije sopstvenim postupcima“, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti.

Medvedev je izrazio uverenje da svaki zapadni političar razume posledice koje bi nuklearni sukob mogao imati.

"Zato se igre sa ovim pitanjem neće dobro završiti po njih“, zaključio je.