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Ukrajina tvrdi da je uništila ključni železnički most na Krimu koji Rusija koristi za snabdevanje svojih snaga na jugu Ukrajine.

Ukrajinski dronovi pogodili su energetske objekte na Krimu, uključujući skladište nafte, trafostanicu i gasnu infrastrukturu.

Ruske vlasti na Krimu uvode vanredne bezbednosne mere, ograničavaju rad prevoza, prodavnica i benzinskih pumpi.

Putin je prvi put javno priznao ozbiljan uticaj ukrajinskih udara na rusku stratešku infrastrukturu i energetiku.

Moskva razmatra zabranu izvoza dizela kako bi sprečila nestašice goriva na domaćem tržištu.

Rusija optužuje SAD da nisu ispunile dogovore postignute na samitu Putina i Trampa na Aljasci.

U ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je najmanje devet osoba, dok su odnosi Ukrajine i Poljske dodatno pogoršani.

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U ukrajinskom napadu na Energodar poginuo civil

U najnovijem napadu ukrajinskih snaga na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearke, jedan radnik komunalnih službi je poginuo, a tri žene su ranjene, saopštio je gradonačelnik Maksim Puhov.

Sve dublji konflikt između Kijeva i Varšave

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski neće otputovati u Poljsku na konferenciju o obnovi Ukrajine. Poljski mediji prenose da je on odustao od posete, jer je uvređen zbog poteza Varšave.

Podsetimo, poljske vlasti su ga lišile oredna Belog orla zbog podrške nacistima.

Ranije je od učešća na konferenciji odustao i poljski pedsednik Karol Navrocki.

Umesto Zelenskog u Poljsku putuje premijer Julija Sviridenko.

Ukrajina je saopštila da su njene snage pogodile železnički most, termoelektranu i druge infrastrukturne ciljeve na Krimu. Ukrajinske specijalne snage navele su da su njihove jedinice, u saradnji sa pokretom otpora na Krimu, uništile železnički most preko Severnokrimskog kanala kod sela Rozdoljnoje. Vojska je most opisala kao ključnu logističku rutu za snabdevanje ruskih snaga na jugu Ukrajine i saopštila da su dronovi počeli da ga gađaju između nedelje i ponedeljka, pri čemu se deo konstrukcije urušio. Drugi napad izveden je u utorak, kada su gađani železnička mehanizacija za popravku mosta i preostali delovi konstrukcije.

Mihail Razvožajev, ruski guverner Sevastopolja na Krimu kojeg je postavila Moskva, najavio je privremene vanredne mere koje uključuju obustavu javnog prevoza od 22 časa, zatvaranje velikih prodavnica i kafića od 20 časova, kao i smanjenje javne rasvete. Dan ranije benzinskim pumpama zabranjena je prodaja goriva korisnicima koji nisu državni organi. Vožnja mopeda i motocikala noću zabranjena je prošle nedelje, uz obrazloženje da buka otežava odbranu od dronova, dok je jedan zvaničnik tvrdio da je Kijev privukao mlade na noćne vožnje kako bi ometao bezbednosne mere.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su dronovi pogodili skladište nafte kod Kerčke termoelektrane na istoku Krima, električnu trafostanicu na zapadu poluostrva i stanicu za distribuciju tečnog prirodnog gasa u Simferopolju, drugom po veličini gradu na Krimu. Delovi Krima ostali su bez električne energije u utorak, dok je lokalni distributer za prekide okrivio tehničke kvarove.

Vladimir Putin prvi put je komentarisao ukrajinske napade na rusku stratešku infrastrukturu. Ruski predsednik izjavio je da je veliki talas ukrajinskih dronova imao za cilj destabilizaciju društva kroz poremećaje u snabdevanju energijom i turizmu. Takođe je optužio „ceo Zapad“ da radi u interesu Kijeva i pozvao rusku vladu da preduzme dodatne mere kako bi ublažila posledice napada.

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je Putinu da vlasti razmatraju obustavu izvoza dizel goriva kako bi zaštitile domaće potrošače. Prema navodima agencije Tas, već su na snazi ograničenja izvoza avionskog goriva i benzina. Novak je dodao da je redovno održavanje rafinerija odloženo i da se koriste dodatne rezerve kako bi se povećalo snabdevanje domaćeg tržišta.

Ministarstvo sporta Krima saopštilo je da su do 1. septembra otkazani svi sportski događaji, takmičenja i treninzi za decu. Navedeno je da je cilj mera zaštita dece, sportista i svih učesnika sportskih aktivnosti. Dan ranije, guverner Sergej Aksjonov objavio je da letnji kampovi na Krimu iz bezbednosnih razloga više neće primati decu niti nove prijave do početka septembra.

Moskva je istovremeno izrazila nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi, neispunjavanja dogovora postignutih između Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na samitu na Aljasci prošlog avgusta. Kremlj je ranije često isticao zahvalnost Trampu zbog pokušaja da okonča rat i govorio o „duhu Enkoridža“, što pojedini analitičari tumače kao rusko uverenje da Vašington podržava ustupanje celog Donbasa Rusiji u zamenu za mir.

Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da je samit na Aljasci možda bio američki manevar za kupovinu vremena kako bi se Ukrajina dodatno naoružala. Njegov zamenik Sergej Rjabkov optužio je SAD da odstupaju od osnovnih dogovora postignutih tokom susreta.

Putin je izjavio da bi Rusija bila spremna za pregovore ukoliko bi se oni zasnivali na razgovorima iz Enkoridža i na takozvanim istanbulskim sporazumima, odnosno zahtevima koje je Moskva iznela Ukrajini 2022. godine. Kijev te predloge nikada nije objavio niti prihvatio.

Analitičar Međunarodne krizne grupe Oleg Ignatov ocenio je da Rusija želi nastavak diplomatskog procesa sa SAD kako bi rat završila pod uslovima koji joj odgovaraju. Prema njegovim rečima, trenutno ne postoji konkretan mirovni sporazum niti strukturisan pregovarački proces.

Ruski napadi širom Ukrajine usmrtili su u utorak devet osoba. U Krivom Rogu, rodnom gradu predsednika Volodimira Zelenskog, poginuli su muškarci stari 25 i 34 godine, kao i žena od 54 godine. U drugim napadima na Dnjepropetrovsku oblast stradale su još tri osobe, dok su po jedna osoba poginule u Odeskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Volodimir Zelenski neće prisustvovati konferenciji o posleratnoj obnovi Ukrajine zbog pogoršanja odnosa sa Poljskom. Spor je izazvala njegova odluka da vojnu jedinicu nazove po formaciji koja je tokom Drugog svetskog rata odgovorna za ubistva desetina hiljada Poljaka. Evropska unija upozorila je da bi od pogoršanja odnosa između dve susedne države korist mogla imati jedino Rusija.

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