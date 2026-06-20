Šef Pentagona Pit Hegset najavio je stvaranje „NATO 3.0“, nove verzije Severnoatlantske alijanse koja se vraća tvrdoj vojnoj sili, odvraćanju i logici Hladnog rata.

Hegset je posle sastanka ministara odbrane NATO u Briselu poručio da SAD, zajedno sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom i predsednikom SAD Donaldom Trampom, rade na novom konceptu alijanse. Suština je jasna: NATO mora manje da liči na politički forum, a više na vojni blok spreman za direktno odvraćanje protivnika.

U Vašingtonu taj zaokret opisuju kao prelazak sa posthladnoratovskog „NATO 2.0“ na „NATO 3.0“ — alijansu koja se ponovo oslanja na borbenu gotovost, teško naoružanje, veće evropsko učešće i jasnu vojnu pretnju prema onima koje Zapad vidi kao protivnike.

Povratak na NATO iz vremena Hladnog rata

Hegset je kao uzor naveo „NATO 1.0“, odnosno alijansu iz vremena Hladnog rata.

Taj model se oslanjao na masovno američko vojno prisustvo u Evropi, visoku borbenu gotovost, jasno definisanog protivnika i tvrdo suprotstavljanje Sovjetskom Savezu. Upravo taj period sada se u Vašingtonu predstavlja kao uspešan obrazac koji treba prilagoditi novim uslovima.

Poruka je brutalno jednostavna: NATO mora ponovo da bude vojna mašina za odvraćanje, a ne savez koji rasipa pažnju na sporedne političke teme.

Hegset je zato govorio o potrebi da se NATO vrati „tvrdoj moći“ i realnom odvraćanju. U njegovom tumačenju, alijansa mora da bude sposobna da spreči rat tako što će protivniku jasno pokazati da bi cena napada bila previsoka.

NATO 2.0 pod udarom kritike

Period posle raspada Sovjetskog Saveza u Vašingtonu se sada opisuje mnogo kritičnije.

Taj „NATO 2.0“ obuhvatao je širenje agende alijanse na demokratiju, klimu, rodna pitanja, političke programe i operacije van tradicionalne zone odgovornosti NATO. Istovremeno, vojni potencijal evropskih članica godinama je slabio, dok su se mnoge zemlje oslanjale na američku zaštitu.

U američkoj verziji priče, to je sada završeno.

Trampova administracija traži da Evropa preuzme mnogo veći deo tereta, da plaća više, proizvodi više naoružanja, popunjava nedostatke u NATO snagama i prestane da se ponaša kao bezbednosni zavisnik od Vašingtona.

Hegset je to direktno povezao sa idejom „NATO 3.0“: alijansa može da opstane kao moćan vojni savez samo ako evropske članice više ne računaju da će SAD automatski nositi glavni teret konvencionalne odbrane Evrope.

Rute: NATO prolazi kroz kolosalnu transformaciju

Generalni sekretar NATO Mark Rute potvrdio je da alijansa ulazi u ogromnu transformaciju.

Posle sastanka ministara odbrane u Briselu, Rute je rekao da NATO prolazi kroz „kolosalnu transformaciju“, možda i najveću u svojoj istoriji. Prema njegovim rečima, cilj je da se alijansa prilagodi novim bezbednosnim izazovima i izgradi „NATO 3.0“.

To znači da priča više nije samo američka inicijativa. Rute je javno prihvatio okvir koji dolazi iz Vašingtona i predstavio ga kao zajednički pravac alijanse.

U praksi, to podrazumeva veću vojnu spremnost, brže popunjavanje kriznih snaga, snažniju evropsku odbrambenu industriju, veće budžete i jasniju podelu posla između SAD, Evrope i Kanade.