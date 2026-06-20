Stanovnici dela Hrvatske narednih dana mogli bi da primete veći broj vojnih vozila na putevima, kao i da čuju pojačanu buku u blizini vojnih objekata i poligona. Razlog je međunarodna združena vojna vežba „Borbena moć 26“, koju će Oružane snage Republike Hrvatske sprovoditi od 22. juna do 3. jula u saradnji sa savezničkim i partnerskim zemljama, kao i sastavnim delovima sistema domovinske bezbednosti.

Iz Ministarstva odbrane upozorili su građane da se tokom pripreme i izvođenja vežbe na širem području vojnih lokacija može očekivati intenzivniji drumski saobraćaj vojnih vozila, ali i povećan nivo buke.

Vežba će biti održana na više lokacija širom Hrvatske, među kojima su vojni poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ u Cerovcu, kasarna „110. brigade Hrvatske vojske“ u Karlovcu, vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju, kasarna „Josip Jović“ u Udbini, kao i vojni poligon „Josip Markić“ u Kninu.

Aktivnosti će se sprovoditi i na vojnom vežbalištu Gakovo, u kasarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, na vojnoj lokaciji Zečevo, kao i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.

Kako navode iz Ministarstva odbrane Hrvatske, reč je o međunarodnoj združenoj vežbi u kojoj, pored Hrvatske vojske, učestvuju i pripadnici oružanih snaga savezničkih i partnerskih država.

(Večernji list)

BONUS VIDEO