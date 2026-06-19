Ministar spoljnih poslova Esmail Bagaei, pišući na društvenim mrežama, osudio je „agresivne i terorističke operacije“ izraelskog režima protiv područja Libana u kojima su ubijene i ranjene desetine ljudi i uništene kuće i infrastruktura.

Upozorio je na „ozbiljne i neposredne posledice“ po regionalni mir i bezbednost zbog kontinuiranog ratnohuškačkog „okupacionog i genocidnog cionističkog režima“.

Bagaei je rekao da Sjedinjene Države snose direktnu odgovornost za situaciju. Ukazao je na klauzulu 1 memoranduma o razumevanju o okončanju rata, od 18. juna 2026. godine, za koju je rekao da eksplicitno predviđa da je zaustavljanje rata u Libanu neodvojivi deo sporazuma o okončanju neprijateljstava na svim frontovima.

- Islamska Republika Iran će preduzeti sve neophodne mere da zaštiti svoje interese, bezbednost i prava i interese svojih saveznika - rekao je, prenela je agencija Mehr.