Italijanska premijerka Đorđa Meloni sukobila se sa španskim premijerom Pedrom Sančezom zbog odluke Madrida da legalizuje status oko 500.000 tražilaca azila, navode trojica diplomata EU i jedan zvaničnik Unije.

Meloni je tokom sastanka lidera EU iza zatvorenih vrata u Briselu juče osporila Sančezovu politiku, rekavši da želi raspravu o migracijama kako bi lideri mogli da razgovaraju o posledicama odluke Španije po druge članice EU, navode diplomate upoznate sa razgovorom, prenosi briselski portal Politiko.

Sančez je odgovorio da druge lidere ne bi trebalo da brine ta odluka, jer migranti kojima je Španija regulisala status uglavnom dolaze iz Južne Amerike, a ne iz Afrike, navode dvojica diplomata koji nisu želeli da buidu imenovani.

Stav Španije o migracijama je "dobro poznat", rekao je portparol španske vlade, potvrđujući da je Sančez branio tu politiku tokom rasprave na samitu.

Madrid je "više nego spreman" da učestvuje u debati o migracijama, dodao je portparol, ne osvrćući se na komentar o Africi.

Jedan italijanski zvaničnik rekao je da razmena stavova "nije bila sukob", već "samo rasprava među liderima".

Neslaganje je usledilo nekoliko dana nakon što je EU usvojila propise koji državama članicama omogućavaju osnivanje centara za deportaciju trećim zemljama, u okviru nastojanja da se obezbedi da osobe kojima je odbijen azil napuste teritoriju Unije, navodi portal.

Iako još nije jasno koliko će prestonica koristiti tu mogućnost, 19 od 27 članica EU podržalo je zajedničko dansko-italijansko pismo, kojim se poziva na ubrzanje deportacija.

"Države sada rade na sprovođenju novih mogućnosti, uključujući centre u trećim zemljama. Lično ćemo predvoditi napore kako bismo osigurali da naše vizije postanu stvarnost", navodi se u pismu koje je distribuirano jutros.

Španija se protivi planovima EU za centre za deportaciju van teritorije Unije, navodeći pravne i humanitarne razloge, dok druge zemlje, među kojima su Italija i Danska, smatraju da su takvi centri ključno sredstvo za odvraćanje od neregularnih migracija i ubrzanje povratka onih kojima je odbijen boravak.

Do jučerašnje rasprave došlo je nakon što je Sančez ocenio da se migraciona politika Španije razlikuje od politike mnogih drugih vlada EU i da je bila uspešna u smanjenju neregularnih dolazaka iz Afrike.

Zvanični podaci pokazuju da je broj neregularnih dolazaka u Španiju značajno opao u prva tri meseca ove godine, navodi Politiko.

Spor je usledio nakon što je danska premijerka Mete Frederiksen čestitala predsednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli na usvajanju nacrta zakona koji olakšava deportaciju migranata kojima je odbijen zahtev za azil u EU.