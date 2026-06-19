On je uoči sastanka Evropskog saveta u Briselu u četvrtak naglasio da je u razgovorima sa evropskim zvaničnicima posebno bilo reči o dinamici proširenja EU, pri čemu se otvoreno razmatra odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi "na osnovu učinka i ispunjenih kriterijuma", prenosi mađarski portal Telex.

"Mi smo za proces zasnovan na rezultatima, a ne za ubrzano političko pristupanje bez jasnih kriterijuma", rekao je on, dodajući da je važno da se u procesu proširenja očuva kredibilitet same Evropske unije. Kako je naveo, među državama članicama i dalje postoje različiti stavovi o dinamici i tempu približavanja Ukrajine Evropskoj uniji.

Mađar je upozorio da se ne sme zanemariti činjenica da su zemlje Zapadnog Balkana već godinama u procesu pregovora. Prema njegovim rečima, Mađarska smatra da EU ne bi trebalo da ubrzava proces za pojedine kandidate na račun drugih koji već duže vreme čekaju napredak u pregovorima.

"Ne možemo zaobići Zapadni Balkan u korist drugačijeg modela proširenja, to ne bi bilo ni pošteno ni pragmatično", istakao je on.

Mađar je ocenio da je "malo verovatno" da će se oko svega složiti sa ostalim državama članicama, ali da je posvećen zastupanju interesa mađarskog naroda u svakoj diskusiji. "Predstavljaćemo Mađarsku drugačije.

Nećemo se boriti samo zbog borbe; bilo da se ovde oko nečega saglasimo ili stavimo veto, to neće biti iz razloga domaće politike ili stranačke politike, već isključivo na osnovu mađarskog interesa", istakao je. Mađar je poručio i da će Mađarska nastaviti da učestvuje u svim diskusijama o ključnim temama evropske politike, uključujući budžet EU, konkurentnost, odnose sa Kinom i bezbednosnu situaciju u svetu.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će naredni meseci biti ključni za definisanje novog višegodišnjeg finansijskog okvira EU, kao i za nastavak pregovora o proširenju, gde će, kako je naveo, "morati da se postigne kompromis među 27 država članica".

Mađar je u Briselu imao niz sastanaka sa evropskim liderima, uključujući i razgovor sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom.