Dokument od 14 tačaka ostavlja brojne detalje koje strane treba da dogovore kasnije, uključujući i osetljivu temu iranskog nuklearnog programa, prenosi CNN.
Sporazum Irana i SAD utvrđuje uslove prekida vatre između dve zemlje, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu iz Teherana da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje, objavila je danas američka mreža prema tekstu potpisanog sporazuma, koji je pročitao visoki zvaničnik administracije SAD u telefonskom razgovoru sa novinarima.
Dokument koji su elektronski potpisali američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan, obećava Iranu mnogo novca, ukidanjem sankcija Iran može da prodaje svoju naftu, imaće pristup milijardama zamrznute imovine i potencijalno još 300 milijardi dolara dodatnog finansiranja, navodi CNN.
Prema tekstu koji je objavila američka televizija tačke tačke sporazuma sadrže:
- SAD, Iran i njihovi saveznici u tekućem ratu potpisuju Memorandum o razumevanju kako bi proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, i obavezuju se od sada da neće pokretati nikakav rat ili bilo kakvu vojnu operaciju jedna protiv druge, i da će se uzdržati od pretnje ili upotrebe sile jedna protiv druge, i osigurati teritorijalni integritet i suverenitet Libana.
- SAD i Iran obavezuju se da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet i da će se uzdržati od mešanja u međusobne unutrašnje poslove.
- SAD i Iran obavezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak.
- Odmah po potpisivanju Memoranduma o razumevanju, SAD će početi sa uklanjanjem svoje pomorske blokade i svih poremećaja ili prepreka protiv Irana, i u potpunosti će okončati pomorsku blokadu u roku od 30 dana. Tokom ovog perioda, saobraćaj plovila biće srazmeran broju predratnog saobraćaja koji Iran obnavlja. SAD se dalje obavezuju da će ukloniti svoje snage iz blizine Irana u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.
- Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumevanju, Iran će preduzeti mere, upotrebivši sve napore za bezbedan prolaz komercijalnih plovila bez naknade, samo 60 dana, iz Persijskog zaliva u Omansko more i obrnuto. Saobraćaj komercijalnih plovila će odmah početi, a uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih i vojnih prepreka i razminiranjem od strane Irana, biće uspostavljen u roku od 30 dana. Iran će voditi dijalog sa Omanom kako bi definisala buduću administraciju i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu, u razgovoru sa drugim državama priobalnog dela Persijskog zaliva, u skladu sa važećim međunarodnim pravom i suverenim pravima priobalnih država Ormuskog moreuza.
- SAD se obavezuju da će sa regionalnim partnerima razviti definitivan, obostrano dogovoren plan sa najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu i ekonomski razvoj Irana. Mehanizam za sprovođenje ovog plana biće finalizovan kao deo konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Sve potrebne licence, izuzeća i dozvole potrebne za relevantne finansijske transakcije izdaće SAD.
- SAD se obavezuju da će ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
- Iran potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje. SAD i Iran su se složili da reše pitanje raspolaganja zalihama obogaćenog materijala u skladu sa mehanizmom koji će biti obostrano dogovoren u skladu sa rasporedom pomenutim u sedmom stavu, sa minimalnom metodologijom koja će se kombinovati na licu mesta pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Dve strane su se takođe složile da razgovaraju o pitanju obogaćivanja i drugim obostrano dogovorenim pitanjima u vezi sa nuklearnim potrebama Irana, na osnovu zadovoljavajućeg okvira koji će biti dogovoren u konačnom sporazumu.
- Do konačnog sporazuma, SAD i Iran se slažu da održe "status kvo". Iran će zadržati trenutni "status kvo" svog nuklearnog programa, a SAD neće uvoditi nikakve nove sankcije i neće raspoređivati dodatne snage u regionu.
- SAD se obavezuju da će odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumevanju i do prestanka sankcija, Ministarstvo finansija SAD izdati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata, kao i sve povezane usluge, uključujući bankarske transakcije, osiguranja, transport itd.
- SAD se obavezuju da će u potpunosti staviti na raspolaganje zamrznuta ili ograničena sredstva i imovinu Irana nakon sprovođenja Memoranduma. SAD i Iran će se međusobno dogovoriti o procedurama u vezi sa oslobađanjem ovih sredstava tokom pregovora. Takva sredstva, bilo da su zadržana na originalnom računu ili prebačena, biće u potpunosti upotrebljiva za isplatu bilo kom krajnjem korisniku koga odredi Centralna banka Irana.
- SAD i Iran slažu se da će biti uspostavljen izvršni mehanizam za praćenje uspešnog sprovođenja ovog Memoranduma o razumevanju i budućeg poštovanja konačnog sporazuma.
- Nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, i pod uslovom da se počne sa sprovođenjem paragrafa 1, 4, 5, 10 i 11 ovog Memoranduma o razumevanju i kontinuiranom sprovođenju ovih mera, SAD i Iran će započeti pregovore o konačnom sporazumu isključivo o ostalim paragrafima.
- Konačni sporazum ćve biti odobren obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti UN.
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