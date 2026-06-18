Žena iz Misurija optužena da je zamenila jedno od dece iz hraniteljskih porodica za majmuna izjasnila se krivom po jednoj od tri tačke optužnice podignute protiv nje.

U ponedeljak, 15. juna, Brenda Dojč (70) iz Vinfilda izjasnila se krivom po jednoj tački optužnice za krivično delo ugrožavanja deteta, pokazuju sudski zapisi.

Dojč, koja je u poslednjih 20 godina bila hranitelj oko 200 dece, pristala je da se izjasni krivim u zamenu za to da tužioci odustanu od dve tačke optužnice za zlostavljanje dece, prema evidenciji.

U aprilu 2025. godine, Dojč je uhapšena i optužena po tri tačke optužnice za zanemarivanje, zlostavljanje dece i ugrožavanje dece i zadržana je uz kauciju od 250.000 dolara u gotovini, rekao je tužilac okruga Linkoln, Majk Vud, u saopštenju od 6. aprila 2025. godine.

Optužbe su proistekle iz početnih navoda o nestalom detetu koje je kasnije pronađeno u Teksasu, rekao je Vud.

Vlasti su započele istragu u novembru 2024. godine kada je Odeljenje za socijalne usluge Misurija primilo anonimnu prijavu da je Dojč navodno mentalno i fizički zlostavljala maloletnicu o kojoj je brinula, prema izjavi o verovatnom uzroku koju je dobio časopis PEOPLE.

Žrtva je rekla vlastima da ju je, kada je bila u osmom razredu, Dojč tukla drvenim ukrasima, cipelama i veslom, i jednom joj je prokrvario kada ju je udarila u nos, navodi se u izjavi o verovatnom uzroku, dodajući da je devojčica rekla da je Dojč nije mnogo hranila i da je često poklanjala odeću organizaciji Gudvil.

Devojčica je dalje opisala navodno zlostavljanje koje je pretrpela dok je živela sa Dojč, prema izjavi, uključujući jedan incident u kojem je ležala na podu u dnevnoj sobi, a Dojč ju je udarila i nazvala "kučkom".

Drugi put je rekla da je pobegla od Dojč tokom svađe i da joj je Dojč spuštala pantalone i udarala je po goloj koži "kako bi je više bolelo", navodi se u saopštenju.

Dana 6. februara 2025. godine, službenik za resurse u školi žrtve, koji je takođe zamenik šerifa u kancelariji šerifa okruga Linkoln, obavešten je da je žrtva propustila školu i saznao da je u Teksasu. Tokom istrage, zameniku šerifa "čula je glasinu da je devojčica zamenjena za egzotičnu životinju u Teksasu", navodi se u saopštenju. Kada su je vlasti kontaktirale radi provere socijalne pomoći, žrtva je rekla da je "dobro" i da je upisana u školu u Teksasu. Žena koja je primila žrtvu navodno je rekla policiji da pomaže Dojč, koji se brinuo o egzotičnim životinjama kao i ona, jer se ona i žrtva u to vreme nisu slagale.

- Opisano mi je da je optužena postala frustrirana ovim detetom i pitala svoju prijateljicu u Teksasu da li bi jednostavno uzela dete i zadržala ga“, rekao je Vud za NBC njuz.

- I u tom trenutku mislim da je ona rekla: "Znate, zašto ne pošaljete majmuna i možete jednostavno zadržati dete?"

Žena iz Teksasa je navodno rekla da ne želi da nastavi da se brine o detetu, ali je tvrdila da Dojč neće platiti avionsku kartu da se žrtva vrati kući, navodi se u izjavi o verovatnom uzroku.

Devojčica je kasnije rekla vlastima Teksasa da ju je žena često ostavljala samu u kući danima da bi se brinula o njenim egzotičnim životinjama, prema saopštenju, u kojem se navodi da ju je u jednom trenutku ostavila sa drugom osobom.

Kada se žena nije vratila sedam dana, osoba koja se brinula o devojčici obavestila je vlasti. Kao rezultat toga, žena je pristala da sledećeg dana dovede devojčicu u kancelariju šerifa okruga Istlend kako bi Služba za zaštitu dece mogla da preuzme starateljstvo nad njom, navodi se u saopštenju.

To je bilo u aprilu 2025. godine, prema podacima NBC News-a.

Dojč preti kazna do sedam godina zatvora ili do godinu dana zatvora i novčana kazna do 10.000 dolara, prema FOKS 2.

(People)