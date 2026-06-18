Dok se Srbija priprema za prvi ozbiljniji talas letnjih temperatura, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava i na još jednu opasnost – veoma visok UV indeks koji narednih dana dostiže vrednosti karakteristične za vrhunac leta.

Prema najnovijoj prognozi UV indeksa, u četvrtak, 18. juna, najveći deo zemlje nalaziće se u narandžastoj zoni, što označava visok nivo UV zračenja. Vrednosti će se uglavnom kretati između 6 i 7.

Međutim, pojedini gradovi već u petak prelaze u crvenu zonu upozorenja.

Šta znači crvena boja?

Prema skali RHMZ-a, UV indeks od 8 do 10 označava veoma visoko zračenje i obeležen je crvenom bojom.

To znači da nezaštićena koža može da izgori za relativno kratko vreme, naročito u periodu od 10 do 16 časova, kada je Sunčevo zračenje najjače.

Meteorolozi preporučuju korišćenje krema sa visokim zaštitnim faktorom, nošenje šešira i naočara za sunce, kao i izbegavanje dužeg boravka na direktnom suncu tokom najtoplijeg dela dana.

U kojim gradovima će UV indeks biti najviši?

Već danas veoma visoke vrednosti beleže se u pojedinim delovima Srbije.

Najveći UV indeks u sredu imaju:

  • Crni Vrh – 8
  • Leskovac – 8
  • Dimitrovgrad – 8

Tokom četvrtka vrednosti će uglavnom biti između 5 i 7, pa se cela zemlja zadržava u kategoriji visokog UV zračenja.

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U petak stiže crvena zona

Prema prognozi RHMZ-a za 19. jun, nekoliko gradova ulazi u crvenu zonu sa UV indeksom 8.

To su:

  • Smederevska Palanka
  • Kraljevo
  • Kopaonik
  • Peć
  • Prizren
  • Priština

U ovim mestima očekuje se veoma visok nivo UV zračenja, zbog čega se preporučuje poseban oprez prilikom boravka napolju.

Istovremeno stiže i porast temperature

Uz visok UV indeks, narednih dana očekuje se i sve toplije vreme.

RHMZ najavljuje pretežno sunčane dane i temperature koje će već od petka u pojedinim krajevima Srbije dostići i 35 stepeni.

Kombinacija jakog sunca, visokog UV zračenja i sve viših temperatura dodatno povećava rizik od sunčanice, dehidratacije i oštećenja kože, pa lekari savetuju da se u najtoplijem delu dana boravi u hladu i unosi dovoljno tečnosti.

Ko treba da bude posebno oprezan?

Najveći rizik imaju:

  • deca
  • starije osobe
  • hronični bolesnici
  • osobe svetle puti
  • ljudi koji duže borave na otvorenom

Stručnjaci podsećaju da oblaci ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja, zbog čega je zaštita kože važna čak i kada temperature nisu ekstremno visoke.