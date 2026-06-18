Dok se Srbija priprema za prvi ozbiljniji talas letnjih temperatura, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava i na još jednu opasnost – veoma visok UV indeks koji narednih dana dostiže vrednosti karakteristične za vrhunac leta.
Prema najnovijoj prognozi UV indeksa, u četvrtak, 18. juna, najveći deo zemlje nalaziće se u narandžastoj zoni, što označava visok nivo UV zračenja. Vrednosti će se uglavnom kretati između 6 i 7.
Međutim, pojedini gradovi već u petak prelaze u crvenu zonu upozorenja.
Šta znači crvena boja?
Prema skali RHMZ-a, UV indeks od 8 do 10 označava veoma visoko zračenje i obeležen je crvenom bojom.
To znači da nezaštićena koža može da izgori za relativno kratko vreme, naročito u periodu od 10 do 16 časova, kada je Sunčevo zračenje najjače.
Meteorolozi preporučuju korišćenje krema sa visokim zaštitnim faktorom, nošenje šešira i naočara za sunce, kao i izbegavanje dužeg boravka na direktnom suncu tokom najtoplijeg dela dana.
U kojim gradovima će UV indeks biti najviši?
Već danas veoma visoke vrednosti beleže se u pojedinim delovima Srbije.
Najveći UV indeks u sredu imaju:
- Crni Vrh – 8
- Leskovac – 8
- Dimitrovgrad – 8
Tokom četvrtka vrednosti će uglavnom biti između 5 i 7, pa se cela zemlja zadržava u kategoriji visokog UV zračenja.
U petak stiže crvena zona
Prema prognozi RHMZ-a za 19. jun, nekoliko gradova ulazi u crvenu zonu sa UV indeksom 8.
To su:
- Smederevska Palanka
- Kraljevo
- Kopaonik
- Peć
- Prizren
- Priština
U ovim mestima očekuje se veoma visok nivo UV zračenja, zbog čega se preporučuje poseban oprez prilikom boravka napolju.
Istovremeno stiže i porast temperature
Uz visok UV indeks, narednih dana očekuje se i sve toplije vreme.
RHMZ najavljuje pretežno sunčane dane i temperature koje će već od petka u pojedinim krajevima Srbije dostići i 35 stepeni.
Kombinacija jakog sunca, visokog UV zračenja i sve viših temperatura dodatno povećava rizik od sunčanice, dehidratacije i oštećenja kože, pa lekari savetuju da se u najtoplijem delu dana boravi u hladu i unosi dovoljno tečnosti.
Ko treba da bude posebno oprezan?
Najveći rizik imaju:
- deca
- starije osobe
- hronični bolesnici
- osobe svetle puti
- ljudi koji duže borave na otvorenom
Stručnjaci podsećaju da oblaci ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja, zbog čega je zaštita kože važna čak i kada temperature nisu ekstremno visoke.
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