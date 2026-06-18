Dok se Srbija priprema za prvi ozbiljniji talas letnjih temperatura, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava i na još jednu opasnost – veoma visok UV indeks koji narednih dana dostiže vrednosti karakteristične za vrhunac leta.

Prema najnovijoj prognozi UV indeksa, u četvrtak, 18. juna, najveći deo zemlje nalaziće se u narandžastoj zoni, što označava visok nivo UV zračenja. Vrednosti će se uglavnom kretati između 6 i 7.

Međutim, pojedini gradovi već u petak prelaze u crvenu zonu upozorenja.

Šta znači crvena boja?

Prema skali RHMZ-a, UV indeks od 8 do 10 označava veoma visoko zračenje i obeležen je crvenom bojom.

To znači da nezaštićena koža može da izgori za relativno kratko vreme, naročito u periodu od 10 do 16 časova, kada je Sunčevo zračenje najjače.

Meteorolozi preporučuju korišćenje krema sa visokim zaštitnim faktorom, nošenje šešira i naočara za sunce, kao i izbegavanje dužeg boravka na direktnom suncu tokom najtoplijeg dela dana.

U kojim gradovima će UV indeks biti najviši?

Već danas veoma visoke vrednosti beleže se u pojedinim delovima Srbije.

Najveći UV indeks u sredu imaju:

Crni Vrh – 8

Leskovac – 8

Dimitrovgrad – 8

Tokom četvrtka vrednosti će uglavnom biti između 5 i 7, pa se cela zemlja zadržava u kategoriji visokog UV zračenja.

U petak stiže crvena zona

Prema prognozi RHMZ-a za 19. jun, nekoliko gradova ulazi u crvenu zonu sa UV indeksom 8.

To su:

Smederevska Palanka

Kraljevo

Kopaonik

Peć

Prizren

Priština

U ovim mestima očekuje se veoma visok nivo UV zračenja, zbog čega se preporučuje poseban oprez prilikom boravka napolju.

Istovremeno stiže i porast temperature

Uz visok UV indeks, narednih dana očekuje se i sve toplije vreme.

RHMZ najavljuje pretežno sunčane dane i temperature koje će već od petka u pojedinim krajevima Srbije dostići i 35 stepeni.

Kombinacija jakog sunca, visokog UV zračenja i sve viših temperatura dodatno povećava rizik od sunčanice, dehidratacije i oštećenja kože, pa lekari savetuju da se u najtoplijem delu dana boravi u hladu i unosi dovoljno tečnosti.

Ko treba da bude posebno oprezan?

Najveći rizik imaju:

deca

starije osobe

hronični bolesnici

osobe svetle puti

ljudi koji duže borave na otvorenom

Stručnjaci podsećaju da oblaci ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja, zbog čega je zaštita kože važna čak i kada temperature nisu ekstremno visoke.