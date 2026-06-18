Pred nama je prvi letnji vikend, a sa njim i zvaničan početak leta na severnoj Zemljinoj polulopti. Iako su visoke temperature već obeležile prethodne dane, leto kalendarski počinje tek u subotu, 21. juna 2026. godine.

Tog dana nastupiće letnja dugodnevnica, odnosno trenutak kada će obdanica biti najduža, a noć najkraća u celoj godini. Upravo zbog toga 21. jun se smatra jednim od najupečatljivijih datuma u astronomskom kalendaru.

Zašto je 21. jun poseban?

Početak leta vezuje se za letnji solsticijum, trenutak kada Sunce na svom prividnom godišnjem putu dostiže najseverniju tačku u odnosu na Zemljin ekvator.

Zbog nagiba Zemljine ose, Sunčevi zraci tada najduže obasjavaju severnu hemisferu, pa stanovnici ovog dela planete dobijaju najviše dnevne svetlosti tokom cele godine.

Nakon ovog datuma dani će i dalje biti veoma dugi, ali će postepeno početi da se skraćuju, dok će noći postajati sve duže.

Koliko će trajati najduži dan u Srbiji?

U Srbiji će 21. jun doneti više od 15 sati dnevne svetlosti.

U Beogradu će Sunce izaći nešto pre 5 časova ujutru, dok će zaći posle 20 časova, što znači da će obdanica trajati približno 15 sati i 35 minuta.

Razlike postoje u zavisnosti od lokacije, pa će u severnim delovima zemlje dan biti za nekoliko minuta duži nego na jugu Srbije.

Kada počinje leto?

Astronomsko leto 2026. godine počinje u subotu, 21. juna, i trajaće do jesenje ravnodnevice, koja nastupa 22. septembra.

Meteorolozi podsećaju da je jun već doneo prave letnje temperature, ali da kalendarski početak leta ne mora nužno da znači i nastavak stabilnog vremena. Tokom prvih letnjih nedelja mogući su pljuskovi, grmljavina i kratkotrajna osveženja, što je uobičajeno za ovaj period godine.

Zašto se datumi početka godišnjih doba razlikuju?

Mnogi se pitaju zbog čega leto nekada počinje 20, a nekada 21. juna. Razlog leži u tome što kalendarska godina ne traje tačno koliko i Zemljin obilazak oko Sunca.

Zbog usklađivanja kalendara sa astronomskim kretanjima, trenutak solsticijuma može da varira za nekoliko sati iz godine u godinu, pa se zato povremeno menja i datum početka godišnjeg doba.