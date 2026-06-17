Institut za proučavanje rata, pozivajući se na podatke ukrajinske kompanije Dalas analitiks, navodi da je Rusija gotovo iscrpela zalihe balističkih raketa srednjeg dometa „Orešnik“.

Prema toj proceni, Kremlj će verovatno pokušati da ubrza proizvodnju novih projektila, ali najnoviji navodi otvaraju pitanja o kvalitetu proizvodnje i tehničkoj pouzdanosti sistema koji Moskva predstavlja kao jedno od ključnih sredstava odvraćanja.

Putin naredio ubrzanje proizvodnje

Institut za proučavanje rata navodi da je ruski predsednik Vladimir Putin izdao direktivu o ubrzanju proizvodnje četiri dodatne rakete „Orešnik“ nakon prvog udara tim sistemom na Dnjepar u novembru 2024. godine.

Prema tvrdnjama Dalas analitiksa, tokom 2026. godine Rusija je ispalila tri od četiri preostala projektila – jedan u Lavovskoj oblasti i dva u Beloj Crkvi u Kijevskoj oblasti.

Pominje se i neuspešni incident iz maja, kada se jedna raketa navodno srušila na teritoriji Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom.

Ako su te procene tačne, Rusiji bi mogla da je ostala samo jedna operativna raketa ovog tipa.

Problemi sa kontrolom kvaliteta

Prema navodima Dalas analitiksa, proizvodni pogoni su navodno zaobilazili procedure kontrole kvaliteta kako bi ispunili rokove koje je postavio Kremlj.

Izveštaj se poziva i na dokumenta koja ukazuju na mogući problem sa sovjetskim žiroskopom GU-503, koji se koristi u sistemu navođenja „Orešnika“.

Navodno, kvarovi na toj komponenti mogli bi da izazovu odstupanje od planirane mete za nekoliko desetina kilometara.

Institut za proučavanje rata podseća da se pretnje novim udarima „Orešnikom“ mogu posmatrati i kao deo šire kampanje pritiska Kremlja.

Početkom juna Vladimir Putin je izjavio da je sistem korišćen kod Kijeva i u Donjeckoj oblasti „u svrhu testiranja“.

Ukoliko su procene o zalihama tačne, analitičari smatraju da bi Rusija mogla da se suoči sa problemom ubrzane proizvodnje uz istovremeno opterećenje sistema kontrole kvaliteta.