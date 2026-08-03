m:tel obeležio krsnu slavu u opštini Srebrenica

Tradicija utemeljena na odluci menadžmenta da se proslava zaštitnika kompanije spoji sa plemenitom misijom podrške ugroženim manastirima, nastavljena je i ove godine. Ovaj važni dan za kompaniju m:tel bio je povod za uručenje donacije i ovom manastiru, kako je to učinjeno i u manastirima Stuplje, Osovica, Lovnica i Glogovac u prethodnim godinama.
Uručujući donaciju igumanu Metodiju, Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel istakla je da poslovni uspeh ima puni smisao samo onda kada se deli sa zajednicom i kada služi očuvanju duhovnog identiteta jednog naroda.
„Kada smo odlučili da obnovimo proslavu krsne slave, želeli smo da to bude prilika i da pomognemo drugima. Ovaj manastir predstavlja veliku vrednost za Srpsku pravoslavnu crkvu, pravi je dragulj naše istorije i religije i žao mi je što više ljudi za to ne zna. Pomoć koju smo danas doneli i koju darujemo manastiru, neće ostati i jedina. Rešićemo problem koji je ovde najveći, a to je snabdevanje manastira i celog kompleksa električnom energijom, kako bismo našoj braći koja borave u manastiru učinili život lakšim i to stvarima koje se nama podrazumevaju, a za njih su veoma vredne“, poručila je Trivan ovom prilikom.
Svetinja iz 13. veka, manastir Sase, koji je bio metoh manastira Hilandar, a koji je podigao kralj Uroš I Nemanjić, vekovima je prkosila istorijskim nedaćama i stradanjima, da bi danas ponovo zasijala kao duhovno utočište verujućeg naroda ovog kraja. U poslednjem ratu je ovaj hram zapaljen i opljačkan, pa će donacija m:tel-a pomoći daljem razvoju i očuvanju ovog manastirskog kompleksa.
Iguman Metodije, starešina manastira Sase, izrazio je duboku zahvalnost kompaniji m:tel na iskazanoj ljubavi prema crkvi i podršci ovom manastiru. U svom obraćanju prisutnima, iguman Metodije je naglasio da su s velikom radošću primili vest da će kompanija m:tel ove godine svoju krsnu slavu proslaviti u ovom manastiru, poželivši svim zaposlenima u kompaniji da ih Sveti prorok Iliija daruje zdravim duhom, bistrim umom i čistim srcem.
Kompanija m:tel obeležavanjem krsne slave i donacijom potvrđuje svoju posvećenost očuvanju svetinja Srpske pravoslavne crkve i pružanju podrške srpskom narodu u multietničkim sredinama.
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m:tel obeležio krsnu slavu u opštini Srebrenica: Manastir Sase dobiće solarne panele zahvaljujući donaciji kompanije m:tel
Ovogodišnje obežavanje krsne slave kompanije m:tel - Svetog proroka Ilije, proteklo je u znaku zajedništva i tradicije u manastiru Sase, smeštenom na području opštine Srebrenica, nadomak Bratunca. Proslava je, 2. avgusta, na jednom mestu okupila zaposlene u kompaniji, kao i najbliže partnere i prijatelje.
Tradicija utemeljena na odluci menadžmenta da se proslava zaštitnika kompanije spoji sa plemenitom misijom podrške ugroženim manastirima, nastavljena je i ove godine. Ovaj važni dan za kompaniju m:tel bio je povod za uručenje donacije i ovom manastiru, kako je to učinjeno i u manastirima Stuplje, Osovica, Lovnica i Glogovac u prethodnim godinama.
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