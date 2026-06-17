Dok se hiljade srpskih turista spremaju za put ka Egejskom moru, iz Grčke stižu vesti koje su uznemirile mnoge. Invazivna i smrtonosna "riba zec" (Lagocephalus sceleratus), poznata po tome što bez problema probija metalne limenke, viđena je u vodama u blizini Atine.

Ova morska neman, koja je u Mediteran stigla kroz Suecki kanal, više nije samo retka pojava na jugu. Stručnjaci upozoravaju da se ubrzano širi ka severu i da se sve češće pojavljuje u zalivima gde se ljudi kupaju.

"Situacija je postala kritična"

Grčki ribari upozoravaju da se broj ovih riba dramatično povećao.

- Pecam tokom cele godine i mogu da kažem da je situacija postala kritična. U periodu od pola šest ujutru do osam sati ulovimo između 15 i 20 komada, od kojih svaki ima oko dva kilograma - rekao je ribar Vasilis Statakis za grčke medije.

Zbog širenja ove vrste evroposlanik Sakis Arnautoglu uputio je apel Evropskoj komisiji da hitno reaguje.

Ujed koji može da završi amputacijom

Snimci na kojima "riba zec" lako probija limenke pića nisu trik. Njene snažne čeljusti mogu izazvati ozbiljne povrede, a u stručnoj literaturi već postoje slučajevi amputacija prstiju kod ljudi koji su pokušali da je uhvate.

Međutim, najveća opasnost krije se u njenom otrovu.

Tetrodotoksin koji se nalazi u ovoj vrsti blokira nerve, izaziva paralizu mišića i otkazivanje disajnih organa. Protivotrov ne postoji, a otrov se ne uništava ni kuvanjem ni prženjem.

Ključne činjenice o "ribi ubici"

Otrov je jači od cijanida i ne uništava se termičkom obradom.

Zubi su toliko snažni da lome školjke, udice i mogu ozbiljno da povrede čoveka.

Iz južnog Mediterana proširila se do Saronskog zaliva kod Atine.

U istočnom Mediteranu u poslednjih 20 godina zabeleženo je 28 napada na ljude i 27 smrtnih slučajeva.

Da li kupači treba da se plaše?

Stručnjaci ipak poručuju da razloga za paniku nema.

Prema navodima biologa sa Instituta za okeanografiju u Splitu, verovatnoća da običan kupač naiđe na ovu ribu u plićaku izuzetno je mala.

Riba zec je plašljiva i beži od ljudi. Ne patrolira plićakom tražeći kupače - objašnjavaju stručnjaci.

Poseban oprez savetuje se ribolovcima, roditeljima i svima koji kupuju ribu nepoznatog porekla.

Grčka vlada uvela je i subvencije ribarima, koji dobijaju šest evra po kilogramu ulovljene "ribe zeca" kako bi se smanjila njena populacija.