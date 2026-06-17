Dok se hiljade srpskih turista spremaju za put ka Egejskom moru, iz Grčke stižu vesti koje su uznemirile mnoge. Invazivna i smrtonosna "riba zec" (Lagocephalus sceleratus), poznata po tome što bez problema probija metalne limenke, viđena je u vodama u blizini Atine.

Ova morska neman, koja je u Mediteran stigla kroz Suecki kanal, više nije samo retka pojava na jugu. Stručnjaci upozoravaju da se ubrzano širi ka severu i da se sve češće pojavljuje u zalivima gde se ljudi kupaju.

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"Situacija je postala kritična"

Grčki ribari upozoravaju da se broj ovih riba dramatično povećao.

 - Pecam tokom cele godine i mogu da kažem da je situacija postala kritična. U periodu od pola šest ujutru do osam sati ulovimo između 15 i 20 komada, od kojih svaki ima oko dva kilograma - rekao je ribar Vasilis Statakis za grčke medije.

Zbog širenja ove vrste evroposlanik Sakis Arnautoglu uputio je apel Evropskoj komisiji da hitno reaguje.

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Ujed koji može da završi amputacijom

Snimci na kojima "riba zec" lako probija limenke pića nisu trik. Njene snažne čeljusti mogu izazvati ozbiljne povrede, a u stručnoj literaturi već postoje slučajevi amputacija prstiju kod ljudi koji su pokušali da je uhvate.

Međutim, najveća opasnost krije se u njenom otrovu.

Tetrodotoksin koji se nalazi u ovoj vrsti blokira nerve, izaziva paralizu mišića i otkazivanje disajnih organa. Protivotrov ne postoji, a otrov se ne uništava ni kuvanjem ni prženjem.

Ključne činjenice o "ribi ubici"

  • Otrov je jači od cijanida i ne uništava se termičkom obradom.
  • Zubi su toliko snažni da lome školjke, udice i mogu ozbiljno da povrede čoveka.
  • Iz južnog Mediterana proširila se do Saronskog zaliva kod Atine.
  • U istočnom Mediteranu u poslednjih 20 godina zabeleženo je 28 napada na ljude i 27 smrtnih slučajeva.

Da li kupači treba da se plaše?

Stručnjaci ipak poručuju da razloga za paniku nema.

Prema navodima biologa sa Instituta za okeanografiju u Splitu, verovatnoća da običan kupač naiđe na ovu ribu u plićaku izuzetno je mala.

  • Riba zec je plašljiva i beži od ljudi. Ne patrolira plićakom tražeći kupače - objašnjavaju stručnjaci.

Poseban oprez savetuje se ribolovcima, roditeljima i svima koji kupuju ribu nepoznatog porekla.

Grčka vlada uvela je i subvencije ribarima, koji dobijaju šest evra po kilogramu ulovljene "ribe zeca" kako bi se smanjila njena populacija.