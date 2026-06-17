Letnje oluje često dolaze iznenada, uz jaku grmljavinu i munje, a sa njima i pitanje – koje uređaje treba isključiti iz struje i koliko je bezbedno koristiti vodu dok napolju seva.

Iako savremene zgrade i kuće najčešće imaju gromobrane, stručnjaci upozoravaju da dodatni oprez može sprečiti ozbiljne kvarove na elektronici, ali i zaštititi bezbednost ukućana.

Da li treba isključiti bojler?

Kratak odgovor je – da.

Iako je verovatnoća direktnog udara groma u kućnu instalaciju mala, rizik ipak postoji. Posebno je važno razumeti da su metalne vodovodne cevi dobri provodnici električne energije.

U slučaju udara groma u blizini objekta, električni napon može da se prenese kroz vodovodni sistem. Zbog toga se preporučuje da tokom jakih grmljavina:

ne koristite tuš

ne kupate se

ne perete sudove

Isključivanjem bojlera iz struje prekida se veza sa električnom mrežom, čime se smanjuje rizik od oštećenja grejača i potencijalnog strujnog udara.

Uređaji u utičnicama su posebno ugroženi

Mnogi korisnici smatraju da je dovoljno samo isključiti uređaj na dugme, ali to nije dovoljno zaštita.

Tokom udara groma u elektrodistributivnu mrežu može doći do naglog skoka napona koji može da ošteti osetljive komponente uređaja.

Zbog toga se preporučuje da se tokom oluje iz utičnica izvuku:

televizori

računari

punjači

kućni aparati

Laptopovi i tableti mogu se koristiti bezbedno samo ako nisu povezani na punjač.

Fiksni telefoni mogu biti opasni

Iako se danas sve ređe koriste, fiksni telefoni sa kablom mogu predstavljati ozbiljan rizik tokom grmljavine.

Ako grom udari u telefonsku mrežu ili stub, električni impuls može da se prenese direktno kroz kabl do uređaja. U tom slučaju postoji opasnost od strujnog udara.

Zbog toga se tokom oluje preporučuje korišćenje mobilnih telefona umesto fiksne linije.

Voda i grmljavina – kombinacija koju treba izbegavati

Jedno od važnih pravila bezbednosti tokom oluje jeste izbegavanje kontakta sa vodom u zatvorenom prostoru.

Tuširanje, kupanje ili pranje sudova tokom grmljavine može biti rizično zbog mogućeg prenosa elektriciteta kroz vodovodne instalacije.

Kako se zaštititi tokom letnje oluje?

Čim čujete prvu grmljavinu, preporučuje se da:

isključite osetljive uređaje iz struje

odložite tuširanje i korišćenje vode

izbegavate korišćenje fiksnih telefona

ne ostavljate uređaje na punjaču

Mali koraci za veliku bezbednost

Iako su šanse da grom direktno pogodi vaš dom relativno male, posledice mogu biti ozbiljne – od oštećenja uređaja do potencijalne opasnosti po bezbednost.

Zato je najbolja praksa da se tokom oluje preduzmu jednostavne mere opreza. Nekoliko minuta pripreme može sprečiti skupe kvarove i značajno povećati sigurnost u domu.