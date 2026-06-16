NIS je dobio produžetak operativne licence do 1. jula.

Američki OFAC produžio je licencu za još 15 dana, kako se i očekivalo u poslovnim krugovima, a o tome je danas govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je tokom posete Gruziji izjavio da je dobio informacije iz Vašingtona i da očekuje produženje licence za NIS za dodatnih 15 dana.

Produženje licence omogućava nastavak redovnog poslovanja kompanije i odlaže primenu restriktivnih mera koje bi mogle da utiču na poslovanje NIS-a.

Više detalja očekuje se nakon zvanične potvrde američke administracije.