Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama i nadam se da ćemo kroz razgovor uspeti da rešimo i nešto od problema koje možda niste mogli da rešite, ali ono što mi je najvažnije jeste da zajednički napravimo nove planove i da vi budete oni koji upravljaju novcem koji ste tokom decenija svog rada kroz doprinose uplaćivali u naš Fond, kazao je Relja Ognjenović, direktor Republičkog fonda PIO, danas pred više od 300 penzionera Čačka okupljenih na tribini koju su organizovali Fond PIO i Savez penzionera Srbije.

Ognjenović je čačanskim penzionerima rekao i da je početkom godine dobio zadatak da obiđe korisnike penzija u Srbiji, da razgovara sa njima i da predstavi šta je to što država radi za njih.

– I mogu da vam kažem da ćemo se ove godine potruditi, sada je to već izvesno, da penzije porastu pre kraja godine, brže nego što ste očekivali, i više nego što su rasle do sada. Još je važnije da ovog puta posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa najnižim primanjima i da pripremamo ozbiljan dodatak uz povećanje penzija, koji će ići možda i malo pre povećanja penzija, za korisnike koji primaju minimalne penzije i penzije do 40-45.000 dinara. To je način da smanjimo razliku između najviših i najnižih penzija – naglasio je direktor Fonda PIO i još jednom zahvalio na svemu što su penzioneri činili za državu, osećajući uvek na pravi način kad je državi teško.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, pozdravio je učesnike tribine u ime krovne republičke organizacije koja artikuliše i zastupa interese cele penzionerske populacije u Srbiji.

– Udruženja koja okupljaju penzionere u Čačku predstavljaju važan punkt u našoj republičkoj porodici udruženja. Grad Čačak ima veliku koncentraciju starijih – od 106.000 stanovnika, više od 28.000 su korisnici penzija. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da na nivou grada, na nivou 40 penzionerskih organizacija, naši penzioneri imaju svoju ulogu, svoju misiju i zadatak i zadovoljni smo što su se uključili u sve aktivnosti koje Republički fond PIO i mi kao krovna republička organizacija preduzimamo na dobrobit svih korisnika penzija – rekao je Savić.

Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, istakao je da mu drago što je njihov grad odabran za tako divan skup, te da je to način i prilika da se ukaže poštovanje sugrađanima penzionerima za podršku koju od njih dobijaju.

Nakon skupa u Čačku, održana je i tribina u Gornjem Milanovcu koja je okupila oko 350 korisnika penzija, koji su otvorili brojne teme od životnog značaja i u razgovoru sa direktorom Fonda Reljom Ognjenovićem i predsednikom Opštine Dejanom Kovačevićem, dobili relevantne odgovore.

I ove skupove podržali su partneri Banka Poštanska štedionica i Kompanija „Dunav osiguranje”.