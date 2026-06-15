Sporazum, koji bi trebalo da označi kraj višemesečne krize i otvori put ka normalizaciji odnosa između SAD i Irana, izazvao je pravi politički potres u Tel Avivu.

Opozicija: „Doživeli smo istorijski poraz“

Najglasniji kritičar bio je lider izraelskih demokrata Jair Golan, koji je ocenio da je postignuti sporazum "užasan za Izrael“ i da su vojni uspesi izraelskih snaga praktično poništeni političkim dogovorom između Vašingtona i Teherana. Golan je optužio Netanjahua da je ostao bez uticaja na američku administraciju i da je Izrael ostao po strani tokom pregovora koji će oblikovati budućnost regiona.

Izrael van glavnih pregovora

Dodatnu zabrinutost u izraelskim političkim krugovima izazvala je činjenica da se Izrael gotovo i ne pominje u okvirima novog američko-iranskog sporazuma. Prema dostupnim informacijama, fokus pregovora bio je na okončanju sukoba, ukidanju pojedinih ograničenja i bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, dok izraelski interesi nisu bili u prvom planu.

Netanjahu pod sve većim pritiskom

Kritike dolaze u trenutku kada se Netanjahu suočava sa rastućim nezadovoljstvom dela javnosti zbog rezultata dugotrajnog sukoba sa Iranom i njegovim saveznicima. Opozicija tvrdi da je premijer obećavao strateške pobede, dok je konačni rezultat sporazum koji su dogovorili Vašington i Teheran bez značajnijeg izraelskog uticaja.

Menja li se odnos Vašingtona prema Tel Avivu?

Analitičari ocenjuju da bi sporazum mogao da označi novu fazu američke politike na Bliskom istoku, u kojoj će prioritet biti stabilizacija regiona i smanjenje tenzija sa Iranom. Upravo zbog toga u Izraelu raste bojazan da će zemlja izgubiti deo političke težine koju je godinama imala u Vašingtonu.