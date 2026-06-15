Prema pisanju tamošnjih medija, patrolu koju su činili treći narednik Majkl Andrade i kaplar Tijago Borhes zaustavio je u 21.20 časova beli Fiat Palio, koji se zaustavio pored policijskog vozila.

Automobilom je upravljao komšija porodice, koji je dovezao roditelje i bebu koja se gušila majčinim mlekom. Nakon što je vozač objasnio situaciju, kaplar Tijago je odmah započeo postupak pružanja prve pomoći kako bi bebi oslobodio disajne puteve. U isto vreme, narednik Majkl je pozvao Hitnu pomoć, koja je poslala ekipu na teren.

Postupak je trajao oko 20 minuta, tokom kojih je beba naizmenično pokazivala znakove poboljšanja i ponovnih opstrukcija disajnih puteva, što je od policajaca zahtevalo tehničku preciznost i emocionalnu pribranost.

I pored kritične situacije, policajac je neprekidno sprovodio postupak pomoći i ni u jednom trenutku nije prekidao intervenciju niti odustao, već je istrajao sve do dolaska medicinske ekipe.

Pored stručnog postupanja tokom spasavanja, policajci su pružili i emocionalnu podršku porodici, naročito majci bebe, koja je bila u stanju šoka zbog nastale situacije.

Nakon pružene prve pomoći, patrola je pratila prevoz do bolnice i ostala tamo sve do potvrde da je zdravstveno stanje novorođenčeta stabilizovano.