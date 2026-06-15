"Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ja vodimo jasnu politiku koja određuje da će Izraelske odbrambene snage ostati u bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi, bez ikakvog vremenskog ograničenja, kako bi odatle zaštitile granicu i izraelske zajednice od džihadističkih elemenata“, kaže Kac u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je dodao, bezbednosne zone biće "očišćene od lokalnog stanovništva, a sva teroristička infrastruktura, iznad i ispod zemlje, uključujući kuće u selima na liniji kontakta koje su služile kao teroristički položaji, biće uništena".

Kac kaže da je zadržavanje bezbednosnih zona među najvećim dostignućima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u ratu i stoga se protivi njihovom povlačenju iz Libana, uprkos svim postojećim pritiscima i onima koji će tek doći.

"Netanjahu je jasno stavio do znanja ove tačke američkom predsedniku Trampu i drugim visokim američkim zvaničnicima, a ja sam to juče jasno stavio do znanja i američkom ministru rata Pitu Hegsetu", dodao je Kac.

Kako kaže, Izrael neće praviti kompromise po pitanju bezbednosnih interesa Izraela i zaštite svojih građana i neće se povući iz bezbednosnih zona. Kac je takođe upozorio da "ako Iran napadne Izrael zbog događaja u Libanu, biće udaren punom snagom".