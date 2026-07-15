Bela kuća pokrenula je opsežnu istragu nakon što su u javnost procurile informacije o novom predsedničkom avionu "Air Force One", koji je Katar poklonio Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima CNN-a, od pojedinih zvaničnika zatraženo je da istražiteljima predaju svoje mobilne telefone radi provere mogućeg curenja poverljivih podataka.

Izvori tvrde da je predsednik Donald Tramp bio izuzetno ljut zbog objavljivanja informacija, nakon čega je njegova administracija hitno pokrenula istragu koja je izazvala veliku uznemirenost u državnim institucijama.

Formirana "ratna soba"

Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i činjenica da je najmanje jedna savezna agencija zaposlenima poslala interno upozorenje u kojem ih obaveštava da, ukoliko ih kontaktiraju spoljne istražne službe radi prikupljanja informacija ili uređaja, o tome odmah obaveste pravne zastupnike svoje agencije.

Prema informacijama CNN-a, direktor FBI-ja Keš Patel prekinuo je planirani put u Čikago kako bi se uključio u istragu u Beloj kući.

Navodi se da je gotovo sedam sati proveo u kancelariji pored one koju koristi šefica kabineta Suzi Vajls, gde je formiran krizni tim koji je jedan od izvora opisao kao "ratnu sobu".

Istražitelji su razgovarali sa zvaničnicima iz više državnih institucija, posebno sa onima koji su putovali sa Trampom ili učestvovali u organizaciji njegovih putovanja.

Kako navodi CNN, nisu svi pristali da predaju svoje mobilne telefone.

Sporni avion iz Katara

Istraga je dospela u žižu javnosti nakon što je Njujork tajms objavio da je Ministarstvo pravde izdalo sudske naloge za četvoro njihovih novinara koji su izveštavali o bezbednosnim problemima novog predsedničkog aviona.

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije novinarskih organizacija koje smatraju da predstavlja udar na slobodu medija garantovanu Prvim amandmanom američkog Ustava.

U centru cele afere nalazi se avion vredan oko 400 miliona dolara, koji je Katar poklonio Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je tokom samita NATO-a u Turskoj najavio da će letelica biti prebačena u britansku bazu Mildenhol, navodeći da želi da je američki vojnici vide izbliza.

Međutim, prema informacijama CNN-a, bezbednosne službe su u međuvremenu procenile da avion još nije dovoljno zaštićen za međunarodne letove predsednika SAD.

Navodi se da, iako je letelica naknadno opremljena određenim odbrambenim sistemima, stručnjaci smatraju da i dalje ne poseduje nivo zaštite kakav imaju stariji predsednički avioni.