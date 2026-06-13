Govoreći nakon posete Ukrajini, rekao je da je Rusija sila u opadanju koja se suočava sa rastućim ekonomskim i vojnim pritiskom . Takođe je naglasio da su ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu strateški značajni, slabeći prihode i ratne kapacitete Moskve.

U razgovoru za Ukrinform, Kouts je rekao da je i dalje uveren u sposobnost Ukrajine da nastavi da se odupire Rusiji, ali je upozorio da Moskva vodi fundamentalno drugačiju vrstu rata.

- Imam poverenje u Ukrajinu, ali nemam iluzije o obimu izazova - rekao je, dodajući da Ukrajina deluje sa ograničenim resursima, dok se Rusija suočava sa manje ograničenja.

On je tvrdio da ključna strateška slabost Rusije leži u samoj prirodi rata. Rusija, rekao je, "vodi nelegitiman rat", dodajući da se ne bori za opstanak već za politički izbor, trošeći ogromne resurse za ograničene dobitke.

"Sistem laži"

Kouts je rekao da se Kremlj i dalje oslanja na propagandu i kontrolu medija kako bi održao domaću podršku, ali je upozorio da su takvi sistemi vremenom krhki.

- Sistem izgrađen na lažima na kraju počinje da se urušava iznutra - rekao je, dodajući da će dugoročni gubici u ljudstvu i ekonomiji postepeno erodirati sposobnost Rusije da održi rat.

On je opisao trenutnu fazu sukoba kao "tačku odluke" pre nego kao potpunu stratešku promenu, dodajući da, iako Ukrajina napreduje u nekim oblastima, situacija ostaje krhka.

- Po mom mišljenju, plima se okreće u korist Ukrajine - rekao je, karakterišući Rusiju kao silu u opadanju koja je sve više primorana na ono što je nazvao "horizontalnom eskalacijom" - proširivanje pritiska van bojnog polja dok njeni vojni dobici stagniraju. Istovremeno, naglasio je da Ukrajina još nije dostigla nepovratnu prednost, upozoravajući da Rusija nastavlja da se prilagođava i da bi male promene u operacijama i dalje mogle da promene tok rata.

Kouts je takođe istakao brzu tehnološku adaptaciju Ukrajine, rekavši da je rat fundamentalno promenio moderno ratovanje. Istakao je kombinaciju obima i preciznosti u operacijama dronova u Ukrajini, za koje je rekao da menjaju očekivanja o troškovima i efikasnosti vojnih sistema.

Slabost zapadnih modela

- Dronovi nisu zamenili tradicionalnu vojnu moć, već su joj dodali novu dimenziju - rekao je, napominjući da se brzina inovacija i kontrainovacija sada dešava „gotovo u realnom vremenu“.

Dodao je da ukrajinsko iskustvo otkriva slabosti zapadnih modela odbrambene proizvodnje, koji se u velikoj meri oslanjaju na skupe sisteme ograničene efikasnosti, dok je Ukrajina pokazala strateški uticaj jeftinijih, masovno proizvedenih tehnologija. Među najvažnijim dostignućima, rekao je, jeste sposobnost Ukrajine da prilagodi komercijalne tehnologije za vojnu upotrebu, navodeći digitalne sisteme komandovanja kao što je DELTA. Što se tiče kanadske podrške, Kouts je rekao da je pomoć bila „iskrena, ali često previše politizovana i odvojena od realnosti bojnog polja“, tvrdeći da su brzina isporuke i praktične potrebe često potcenjivane.

Po pitanju mira, Kouts je bio otvoren o uslovima koje smatra neophodnim za trajno rešenje.

- Putinova smrt. To je prvi neophodan uslov - rekao je.

- Nažalost, veoma mi je teško da zamislim trajni mir sve dok je Putin na vlasti. Vidim samo vojnu pobedu za Ukrajinu kao fundamentalniju osnovu za takav mir - dodao je Kouts.

Rekao je da bi teritorijalni ustupci stvorili u najboljem slučaju samo privremenu pauzu, upozoravajući da će se ruske imperijalne ambicije verovatno ponovo pojaviti ako se njeni kapaciteti obnove. Kouts je takođe naglasio da ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu igraju stratešku ulogu, tvrdeći da smanjuju prihode Moskve, prisiljavaju na raspršivanje resursa i imaju psihološke i moralne posledice za obe strane, izveštava Kijev post.