Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta.

Kako se navodi, reč je o ishodu gotovo tromesečnih pregovora Vašingtona i Teherana, koje su posrednički vodile Pakistan, Katar, Egipat i Turska.

Američki i izvori iz zemalja posrednika potvrdili su da će potpisivanje biti održano virtuelno iz logističkih razloga.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je na platformi Iks da su strane "bliže mirovnom sporazumu nego ikada ranije" i da se završetak dogovora očekuje u naredna 24 sata, nakon čega bi usledilo elektronsko potpisivanje, a zatim tehnički pregovori naredne sedmice.

Ubrzo potom, pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je virtuelna ceremonija potpisivanja zakazana za nedelju.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas na svojoj mreži Truth Social da je sporazum zakazan za sutra i da će, odmah po njegovom potpisivanju, Ormuski moreuz biti otvoren za sve brodove.

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