U pravoslavnom hrišćanstvu smrt na veliki praznik, poput Vaskrsa, Božića, Bogojavljenja ili krsne slave, ne smatra se automatskim znakom svetosti, spasenja ili posebnog duhovnog statusa.

Crkveno učenje naglašava da se ovakvi događaji ne smeju tumačiti kroz praznoverje, već isključivo kroz širi okvir vere i teologije.

Narodno verovanje i crkveno učenje

U narodu je prisutno verovanje da je „blagoslov“ ako neko preminu na veliki praznik, posebno na Vaskrs ili dan slave. To proizilazi iz činjenice da su u pitanju dani koji se u pravoslavlju smatraju posebno svetim i simbolično vezanim za život, nadu i pobedu nad smrću.

Međutim, zvanično pravoslavno učenje ne potvrđuje takvo tumačenje kao pravilo niti kao pokazatelj nečijeg duhovnog stanja.

Značenje velikih praznika

Veliki praznici u pravoslavlju imaju duboko teološko značenje. Vaskrs se obeležava kao praznik Hristovog vaskrsenja i pobede nad smrću, Božić kao praznik Hristovog rođenja, dok je krsna slava posvećena zaštitniku porodice.

Zbog toga vernici često emotivno doživljavaju smrt na takve dane kao posebno simboličan trenutak, jer se ona vremenski poklapa sa praznicima koji naglašavaju život, veru i večnost.

Stav crkve o datumu smrti

Pravoslavna crkva uči da se iz datuma smrti ne može zaključivati o sudbini duše. Spasenje se, prema učenju, ne određuje trenutkom smrti, već celokupnim životom čoveka, njegovom verom, delima i pokajanjem.

U tom smislu, sud pripada Bogu, a ne okolnostima ili danu u kojem je smrt nastupila.

Zašto se ovakva verovanja i dalje zadržavaju

Iako nisu deo dogme, ovakva tumačenja su prisutna u narodnoj tradiciji kao oblik utehe. Porodice često u tome vide simboliku ili olakšanje u teškom trenutku, povezujući odlazak voljene osobe sa danima koji imaju duhovno značenje.

Ipak, to ostaje lično i tradicionalno tumačenje, a ne zvanično crkveno učenje.

Pravoslavno hrišćanstvo naglašava da je svaka smrt, bez obzira na datum, deo Božije volje i misterije života i smrti.