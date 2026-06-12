Snimak na kojem se tokom noći vide dim i vatra u jednom delu Bahreina, uz tvrdnju da „narod Bahreina pozdravlja iranske avione koji gađaju bazu Pete flote američke mornarice“, masovno se širi društvenom mrežom X i drugim platformama.

Prema navodima iz objava koje prate video, reč je o nedavnom događaju. Međutim, brojni korisnici društvenih mreža i vojni analitičari ukazuju da je snimak starijeg datuma i da najverovatnije potiče iz perioda iranskih napada iz februara ili marta 2026. godine, tokom početne faze sukoba između Irana i SAD i Izraela.

Bez obzira na vreme nastanka snimka, on pokazuje raspoloženje dela stanovništva zalivskih država prema američkom vojnom prisustvu u regionu. Mnogi smatraju da američke snage nisu prisutne zahvaljujući podršci lokalnih naroda, već zbog odluka koje su namtnule vlada tih zemalja, piše grčki portal Pronjuz.

Zbog toga se video ponovo našao u centru pažnje, kao ilustracija dubokih podela koje postoje između zvanične politike i dela javnog mnjenja kada je reč o američkom uticaju i vojnom prisustvu na Bliskom istoku, dodaje se u članku.

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