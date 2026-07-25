Portparol Iranske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Mohabi saopštio je danas da su iranske oružane snage tokom 15 dana sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama uništile 11 američkih borbenih aviona i helikoptera koji su se nalazili na zemlji u američkim bazama u regionu.

Mohabi je rekao da su napadi izvedeni u periodu od 17. do 31. jula, a da su među uništenim letelicama bili borbeni avion F-15 u skloništu, patrolni avion P-8, transportni avion C-17, kao i osam aviona za dopunu goriva, prenosi iranska agencija IRIB.

On je naveo i da je uništeno 17 izviđačkih i operativnih dronova, od kojih je osam, prema njegovim rečima, bilo potpuno novih.

U saopštenju IRGC-a se navodi da su iranski napadi pogodili i veliki broj američkih vojnih objekata, uključujući komandne centre, radarske sisteme, skladišta goriva, logističke objekte, hangare i raketne položaje.

Mohabi je istakao i da su snage IRGC uništile više komandno-kontrolnih centara, satelitskih komunikacionih i radarskih sistema.

Dodao je da su pogođeni icentri za održavanje aviona i helikoptera, skladišta naoružanja i rezervnih delova, rezervoari goriva i druga vojna infrastruktura.

Portparol IRGC-a je naveo i da su pogođeni objekti povezani sa američkim vazdušnim operacijama, uključujući hangare za dronove MQ-9, skloništa za borbene avione, objekte za obaveštajnu obradu podataka i druge vojne kapacitete.

Mohabi tvrdi da je broj poginulih američkih vojnika nakon kršenja sporazuma SAD i Irana premašio 200, odbacujući američke podatke o gubicima kao netačne.

On je pozvao američke novinare da posete mesta udara i sami procene posledice napada.

Prema njegovim rečima, iranske snage su pogodile osam američkih vojnih baza i objekata, uključujući jedan objekat sa 20 hangara koji je, kako tvrdi, potpuno uništen.