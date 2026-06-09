Prema prvim informacijama, putnički automobil sudario se sa kamionom, pod okolnostima koje za sada nisu razjašnjene, piše Protothema.

Žena stara 70 godina izgubila je život u nesreći, a muškarac je prevezen u bolnicu sa lakšim povredama. Oboje su bili u putničkom automobilu.

Što se tiče okolnosti nesreće, prema dosadašnjim podacima, čini se da je automobil udario u zadnji levi deo kamiona.

Na lice mesta odmah su stigle jake snage saobraćajne policije kako bi regulisale saobraćaj, koji se odvija sa velikim poteškoćama i započele istragu o uzrocima događaja.

Zbog nesreće i vozila koja su ostala na kolovozu, na putu kod Evzonija se beleže zadržavanja, dok saobraćajna policija ulaže napore da se što brže uklone učestvovala vozila.

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