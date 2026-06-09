Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla Rasinski okrug i celu Srbiju, kada su se u Velikoj Moravi kod Stalaća utopila dva dečaka, starosti 11 i 15 godina, opština Ćićevac proglasila je današnji dan, 9. jun, Danom žalosti na celoj svojoj teritoriji. Istovremeno, organizatori su saopštili da će Dvadesetšesti Umetnički sabor "Pod krilima Arhangela" u Stalaću ove godine biti posvećen tragično stradalim dečacima.

Tuga i neverica zavladali su Stalaćem nakon vesti da su dvojica učenika Osnovne škole "Vojvoda Prijezda" izgubila život u reci. Meštani kažu da ne pamte sličnu nesreću i da je celo mesto zavijeno u crno.

"Ovo je rana koja nikada neće zarasti"

Stanovnici Stalaća sa suzama u očima govore o tragediji koja je pogodila njihovo mesto.

- Tuga velika, ne znam da li je crnje zbog dece što odoše pod crnu zemlju ili zbog roditelja koji su doživeli ovako strašnu sudbinu - kaže jedan od meštana.

Drugi sagovornik prepričao je trenutke koji su prethodili stravičnoj nesreći.

- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka, pa su obojica počela da se dave. Prvi je do njih doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je.

Meštanka koja živi nedaleko od mesta nesreće kaže da je Morava oduvek bila opasna reka.

- Ja sam čula da su lovili ribu, a da nisu znali da plivaju, a Morava je od davnina opasna, mnoge je živote odnela, jedno je sigurno da ova rana nikada neće zarasti - dodala je ova meštanka za Kurir.

Bol i tuga osećaju se na svakom koraku u selu, a danas su na društvenim mrežama osvanule i neke od najpotresnijih poruka koje su stradalima uputili vršnjaci i prijatelji.

- Putujte, anđeli. Zauvek ćete ostati u srcu vaših drugara - samo je jedna od njih.