Blokaderska opozicija još nije ni napravila tu njihovu navodno veliku i široku koaliciju a počeli su jedni drugima da "vade oči".

Tako je Dragan Đilas napao Mikija Aleksića.

Naime, on je rekao kako njegova stranka "nije htela da se izjašnjava na Vučićev balon da će izbori biti 12. jula".

Problme je što to uopšte nije tvrdio Vučić već Miki Aleksić i o tome govorio u javnosti.

Očigledno je da je počela borba za "opozicioni kolač" u parlamentu i da je ovo još jedan od načina da se svako od njih predstavi kao autentični vođa blokaderkse opozicije.