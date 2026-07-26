Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada pristiglo 10.000 prijava na platformi "Ko si bre ti" i da je odgovoreno na 3.500 prijava.

Vučić je rekao za TV Prva da će biti odgovoreno na svaku prijavu.

"Poslednju vest da vam dam: sada imamo tačno 10. 000 prijava u Ko si bre ti, odgovorili smo na 3. 500 prijava, odgovorićemo na svaku.

I hvala za svu ljubav i podršku, onoliko koliko možemo i koliko imamo snage nastavićemo da se borimo za Srbiju, jer Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas. I to je ono što mi je uvek davalo snagu, vaša podrška. Nema nazad, jer iza nas je uvek bila samo Srbija, gde god da sam se u svetu nalazio", dodao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.