Amerikanka je podelila video na društvenim mrežama u kojem otkriva da je teglu počela da puni novčićima još 2000. godine.

Tokom 26 godina, u nju je stavljala sav sitni novac koji bi joj ostao u džepovima ili novčaniku, a danas je toliko puna da više ne može ni da je pomeri

- Tegla je toliko teška da ne mogu da je izvadim iz ormana, zato ovo snimam ovde - rekla je na početku videa.

Njen plan je da isprazni sadržaj, sortira i spakuje novčiće u rukave i na kraju izračuna koliko je novca uspela da uštedi.

Pre nego što je objavila konačan iznos, pozvala je pratioce da pokušaju da pogode vrednost u komentarima.

Video je brzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, koji su spekulisali da bi boca mogla da sadrži nekoliko hiljada dolara. Mnogi su priznali da ih je inspirisala njena upornost i rekli su da će i sami početi da štede.

Mnogi su nagađali koliko novca zaista ima u tegli, a onda se žena oglasila napisavši: Ukupno je bilo 1,708,61 dolara!