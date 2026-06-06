Vodeći savetnik Bele kuće za politiku veštačke inteligencije (AI) Šriram Krišnan saopštio je danas da će napustiti svoju poziciju krajem juna.

"Ovo putovanje je bila privilegija života", rekao je Krišnan u objavi na platformi X, ne navodeći razlog zbog kojeg napušta tu poziciju, prenosi Rojters.

Krišnan je dodao da namerava da pomogne u "suočavanju sa nekim od velikih izazova" koji su pred Sjedinjenim Američkih Državama, kada je u pitanju veštačka inteligencija.

On je bio uključen u napore administracije američkog predsednika Donalda Trampa da stvori nacionalni okvir za regulisanje razvoja u veštačkoj inteligenciji.

Njegov odlazak dolazi u trenutku kada je Tramp najavio da razmatra mogućnost da američka vlada stekne udele u firmama za veštačku inteligenciju, navodi Rojters.