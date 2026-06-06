Vodeći savetnik Bele kuće za politiku veštačke inteligencije (AI) Šriram Krišnan saopštio je danas da će napustiti svoju poziciju krajem juna.
"Ovo putovanje je bila privilegija života", rekao je Krišnan u objavi na platformi X, ne navodeći razlog zbog kojeg napušta tu poziciju, prenosi Rojters.
Krišnan je dodao da namerava da pomogne u "suočavanju sa nekim od velikih izazova" koji su pred Sjedinjenim Američkih Državama, kada je u pitanju veštačka inteligencija.
On je bio uključen u napore administracije američkog predsednika Donalda Trampa da stvori nacionalni okvir za regulisanje razvoja u veštačkoj inteligenciji.
Njegov odlazak dolazi u trenutku kada je Tramp najavio da razmatra mogućnost da američka vlada stekne udele u firmama za veštačku inteligenciju, navodi Rojters.
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