Učesnik te akcije Milenko Miličak rekao je da nisu svi koji su učestvovali bili obučeni, ali da su "išli srcem i branili ognjište", prenosi RTS.
Povod za početak akcije bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, jer je grad tokom 42 dana bio odsečen od istočnog dela RS i Srbije, nakon što su hrvatske i muslimanske snage presekle koridor u Posavini.
Tada je više od milion ljudi ostalo bez hrane, lekova, goriva, kao i struje.
Pomoć za porodilište nije moglo da stigne vazdušnim putem iz tadašnje Savezne Republike Jugoslavije jer je bila pod sankcijama i zabranom letova.
Akcijom, koja je izvedena na frontu dugom 80 kilometara, rukovodio je general Momir Talić, a tokom njenog izvođenja poginulo je 877 pripadnika vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Republike Srpske i 17 pripadnika policije Republike Srpske Krajine.
Proboj je trajao od 14. do 28. juna 1992. godine, a koridor je oslobođen na Vidovdan, a pored toga oslobođeni su i Modriča, Odžak, Derventa i Brod.
Kako navodi RTS, u proboju je učestvovalo više od 40.000 boraca Prvog krajiškog, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine.
Politika
U Doboju obeleženo 34 godine od početka vojne operacije "Koridor života"
U Ristića Gaju u Doboju danas je obeleženo 34 godine od početka operacije "Koridor života", odnosno vojne akcije vojske Republike Srpske kada je probijanjem koridora spojen zapadni sa istočnim delom Republike Srpske i Srbije.
Učesnik te akcije Milenko Miličak rekao je da nisu svi koji su učestvovali bili obučeni, ali da su "išli srcem i branili ognjište", prenosi RTS.
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