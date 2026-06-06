Učesnik te akcije Milenko Miličak rekao je da nisu svi koji su učestvovali bili obučeni, ali da su "išli srcem i branili ognjište", prenosi RTS.



Povod za početak akcije bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, jer je grad tokom 42 dana bio odsečen od istočnog dela RS i Srbije, nakon što su hrvatske i muslimanske snage presekle koridor u Posavini.



Tada je više od milion ljudi ostalo bez hrane, lekova, goriva, kao i struje.



Pomoć za porodilište nije moglo da stigne vazdušnim putem iz tadašnje Savezne Republike Jugoslavije jer je bila pod sankcijama i zabranom letova.



Akcijom, koja je izvedena na frontu dugom 80 kilometara, rukovodio je general Momir Talić, a tokom njenog izvođenja poginulo je 877 pripadnika vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Republike Srpske i 17 pripadnika policije Republike Srpske Krajine.



Proboj je trajao od 14. do 28. juna 1992. godine, a koridor je oslobođen na Vidovdan, a pored toga oslobođeni su i Modriča, Odžak, Derventa i Brod.



Kako navodi RTS, u proboju je učestvovalo više od 40.000 boraca Prvog krajiškog, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine.