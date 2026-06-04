

"Građani znaju da oligarsi kupuju jahte. Ljudi razmišljaju o svojim porezima i o tome gde odlazi njihov novac, a neke stvari im nikada nisu objašnjene", rekla je Ovens, prenosi Sputnjik.



Učešće na forumu čast

Ovens je rekla da je za nju čast da učestvuje na panelu foruma u Sankt Peterburgu.



"Ovo je moja prva poseta Rusiji i zaista je divno. Moja očekivanja su prevaziđena. Za mene je velika čast da učestvujem na ovakvom događaju i da se bavim temom porodice, za mene najvažnijom", rekla je Ovens.



Ovens je poznata po stavovima da je izolacija Rusije bila greška. Zalaže se za to da Amerika treba da ima Rusiju kao ekonomskog, političkog i geografskog saveznika.

Poznata je kao predstavnica američkih konzervativnih krugova i voditeljka popularnog podkasta, dok njen Jutjub kanal prati više od šest miliona ljudi.

Od marta 2024. godine više puta je iznosila tvrdnje da je Brižit Makron rođena kao muškarac. Francuski predsednik i njegova supruga ranije su najavili da će pred sudom izneti dokaze kojima osporavaju te tvrdnje.