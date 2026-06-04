Osnova numerološke analize je takozvani životni broj, koji se smatra najvažnijim pokazateljem karaktera, talenata i izazova sa kojima ćemo se suočiti tokom života.

Izračunajte svoj broj

Njegovo izračunavanje je veoma jednostavno. Potrebno je sabrati sve cifre iz datuma rođenja – dan, mesec i godinu – a zatim dobijeni zbir svesti na jednu cifru.

Na primer, osoba rođena 25. oktobra 1881. godine dobija sledeći zbir:

2 + 5 + 1 + 0 + 1 + 8 + 8 + 1 = 26

Zatim se sabiraju cifre rezultata:

2 + 6 = 8

Tako se dobija životni broj 8, koji numerolozi smatraju najmoćnijim brojem kada je reč o uspehu u materijalnom svetu.

Boj 8 povezuje se sa ambicijom

Broj osam povezuje se sa energijom ambicije, autoriteta i finansijske sposobnosti. Kada se položi horizontalno, osmica postaje simbol beskonačnosti, što prema numerološkim tumačenjima predstavlja neprekidan tok energije i karmičku ravnotežu u kojoj svaka akcija ima svoju posledicu.

Prema numerolozima, osobe sa životnim brojem 8 prirodno su usmerene ka ostvarivanju ciljeva i intuitivno razumeju kako funkcionišu moć, uticaj i uspeh u stvarnom svetu.

Njihov način razmišljanja usmeren je ka obilju. Veruju da resursa ima dovoljno za sve i da se bogatstvo može stvarati, a ne samo preraspodeljivati. Upravo takav optimističan pogled na svet, smatraju numerolozi, privlači prilike koje potvrđuju njihova očekivanja, piše Večernji list.

Numerolozi tvrde i da su ljudi koji su rođeni 8. u mesecu posebno srećni. Energija broja 8 simboliše bogatstvo.

Međutim, to ne znači da ćete lako održati svoje izobilje. Numerološke asocijacije vašeg datuma rođenja takođe govore o reciprocitetu i velikodušnosti.

Suđeno vam je da se bogatstvo pojavi u vašem životu, ali tek nakon što prihvatite svoje karmičke dužnosti da budete finansijski odgovorni i obzirni. Briga o drugima, sećanje na one koji su vam pomogli i deljenje vašeg bogatstva ojačaće vašu moć, a to garantuje i dugotrajan finansijski uspeh, piše Parade.