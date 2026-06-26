Bivši ministar odbrane Rusije i specijalni predsednički izaslanik Sergej Ivanov preminuo je u 73. godini, saopštila je VTB ujedinjena liga.

„VTB ujedinjena liga izražava najdublje saučešće porodici, voljenima, prijateljima i kolegama Sergeja Borisoviča Ivanova“, navodi se u objavi na Telegram kanalu.

Ivanov je bio ministar odbrane od 28. marta 2001. do 15. februara 2007. godine. Zatim je imenovan za prvog potpredsednika vlade, a kasnije za potpredsednika vlade.

Od 2011. do 2016. godine bio je na čelu predsedničke administracije, a 12. avgusta 2016. godine postao je njegov specijalni predstavnik za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

Ovu funkciju je obavljao do 4. februara ove godine. Takođe je bio član Saveta bezbednosti.

Ivanov je bio ljubitelj košarke i jedan od osnivača VTB ujedinjene lige. Od 2014. godine obavlja funkciju njenog počasnog predsednika.

