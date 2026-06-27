Marko Pantić je rođen 1990. godine. Svoj profesionalni put i karijeru gradio je godinama radeći u brojnim domaćim medijima.
Preminuo je u 36. godini, sinoć u Beogradu.
Novinar Marko Pantić preminuo je sinoć u Beogradu.
Marko Pantić je rođen 1990. godine. Svoj profesionalni put i karijeru gradio je godinama radeći u brojnim domaćim medijima.
Preminuo je u 36. godini, sinoć u Beogradu.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
1min
21min
25min
2H
2H
1D
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,39
|117,74
|USD
|102,86
|103,17
|103,48
|CAD
|72,47
|72,69
|72,91
|AUD
|70,86
|71,07
|71,28
|GBP
|135,79
|136,2
|136,61
|CHF
|127,14
|127,53
|127,91
Komentari (0)