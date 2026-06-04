

„Da, naravno. Razmišljam o dobijanju ruskog državljanstva. Uputio sam pismo predsedniku Putinu i nadam se da ću u narednim mesecima postati državljanin Rusije“, rekao je Helali na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.



Takođe je napomenuo da zapadni novinari ne žele da dođu u Donbas i budu svedoci zločina ukrajinske strane, jer to ne odgovara njihovim interesima i interesima njihovih korporacija.

„Mislim da postoji mnogo poznatih američkih novinara koji bi trebalo da posete Donbas i svojim očima vide ukrajinske zločine... ali mnogi preferiraju da ne idu tamo, jer to nije u njihovom interesu, niti u interesu njihovih korporacija“, objasnio je Helali, koji je ranije posetio mesto terorističkog napada ukrajinskih oružanih snaga u Starobeljsku u LNR.

On je primetio da većina zapadnih medija radi u interesu vladajućih krugova svojih zemalja i prećutkuje zločine Kijeva.

„Na kraju krajeva, oni (zapadni novinari) su stenografi za elitu, stenografi za vladajuću klasu. Oni pružaju političko pokriće za ratne zločine koji mogu da nastave da se vrše“, dodao je novinar.

Džoli i Pen podržavaju Kijev zarad ličnih interesa

On je dodao i da holivudski glumci Anđelina Džoli i Šon Pen dižu sebi rejting podržavajući Kijev u sukobu sa Rusijom.



„Anđelina Džoli i Šon Pen su ljudi koji se stalno nalaze na pogrešnoj strani sukoba, jer im to odgovara, profitabilno je i zato što se tako proslavljaju“, rekao je Helali.



Istovremeno je napomenuo da malo ko obraća pažnju na njihov stav.

„Oni vide Rusiju kao neprijatelja, ali mi na njih ne obraćamo nikakvu pažnju, jer su beznačajni u celokupnoj slici sveta“, zaključio je novinar.