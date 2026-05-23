Direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD (DNI) Tulsi Gabard obećala je da će objaviti rezultate nekoliko istraga visokog profila pre nego što napusti svoju funkciju.

Tokom narednih mesec dana javnosti bi mogli da budu predočeni poverljivi materijali o Havanskom sindromu, poreklu pandemije koronavirusa (COVID-19), politizaciji federalne vlade, predsedničkim izborima 2020. godine, kao i o nizu drugih kontroverznih tema.

Mediji navode da je Gabard posebnu pažnju posvetila istragama koje okružuju takozvani "ruski slučaj" nakon izbora 2016. godine.

Izvori tvrde da će odlazeća direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD (DNI) Tulsi Gabard objavljivati dokumente u delovima, otprilike jednom nedeljno, prenosi Dejli vajer.

Pola miliona dokumenata

Ona je u više navrata tvrdila da je administracija bivšeg predsednika Baraka Obame koristila resurse američke obaveštajne zajednice protiv Donalda Trampa kako bi kompromitovala njegovu kampanju i rani mandat.

Tokom svog upravljanja obaveštajnim aparatom, Gabard je lično nadgledala proces deklasifikacije više od 500.000 stranica strogo poverljivih dokumenata.

Odlazak pod velom misterije i pritisaka

Sam odlazak šefice obaveštajnih službi prate oprečne informacije. Gabard je ranije zvanično saopštila da će napustiti funkciju 30.juna zbog bolesti svog supruga.

Međutim, agencija Rojters prenosi potpuno drugačiju verziju događaja, navodeći da ona zapravo podnosi ostavku pod direktnim pritiskom iz Bele kuće.

Masovno objavljivanje pola miliona stranica dokumenata iz "duboke države" uoči njenog odlaska predstavlja klasičan politički manevar.

Čak i ako Gabard odlazi zbog nesuglasica sa Belom kućom, ovi dokumenti mogu poslužiti kao političko oružje koje će ozbiljno uzdrmati vašingtonski establišment.