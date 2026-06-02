Predsednik SAD Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bele kuće.

"Majkl Jang, iz Jute, nominovan je za opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji", navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Bele kuće, nominacija Janga upućena je američkom Senatu zajedno s predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama.

Predlozi za ambasadorske funkcije obuhvataju zemlje širom sveta, ali i one u regionu. Ronald Džonson iz Masačusetsa nominovan je za ambasadora u Bosni i Hercegovini.

Sve nominacije potrebno je da potvrdi Senat Sjedinjenih Američkih Država.

