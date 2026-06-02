Majkl Jang je cenjeni američki advokat, diplomata koga je predsednik SAD predložio za novog ambasadora u Srbiji.

Reč je o iskusnom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u Stejt departmentu i vodio nekoliko velikih američkih univerziteta.

"Nije karijerni diplomata, već prekaljeni teškaš u advokaturi", rekao je Petar Ivičić iz Pupin inicijative za RTS.

Bio je predsednik University of Utah od 2004. do 2011. godine, zatim predsednik University of Washington, a potom i predsednik Texas A&M University. Po obrazovanju je pravnik, diplomirao je na Brigham Young University, a doktorirao pravo na Harvard Law School.

U administraciji predsednika Džordža Buša Starijeg radio je u Stejt departmentu kao zamenik pravnog savetnika, zamenik podsekretara za ekonomska i poljoprivredna pitanja i ambasador za trgovinska i ekološka pitanja.

Učestvovao je u pregovorima o ujedinjenju Nemačke, NAFTA sporazumu i pregovorima koji su doveli do osnivanja Svetske trgovinske organizacije.

Takođe je bio predsedavajući američke Komisije za međunarodne verske slobode i član Saveta za spoljne poslove, što ukazuje na značajno iskustvo u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa.

BONUS VIDEO



