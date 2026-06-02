Britanska avio-kompanija British Airways objavila je nova pravila za putnike.

U današnje vreme snimanje fotografija i video-zapisa tokom leta postalo je gotovo uobičajeno. Mnogi putnici žele da zabeleže svaki trenutak putovanja – od ukrcavanja i sedišta do pogleda kroz prozor i obroka tokom leta.

Međutim, ono što deluje kao bezazlena uspomena može dovesti do ozbiljnih posledica.

Nova pravila

British Airways je ažurirao svoja pravila ponašanja u avionu i uveo strože smernice koje se odnose na fotografisanje i snimanje tokom leta.

Prema novim uslovima, ukoliko osoblje aviokompanije proceni da putnik fotografiše, snima ili prenosi uživo članove posade ili druge zaposlene bez njihovog pristanka, kompanija može preduzeti sve razumne mere kako bi sprečila nastavak takvog ponašanja.

Ako putnik odbije da poštuje ova pravila, može biti zamoljen da napusti avion po sletanju ili mu može biti uskraćen nastavak putovanja na narednim letovima navedenim na karti. Takođe, incident može biti prijavljen nadležnim organima radi eventualnog pokretanja postupka zbog mogućih prekršaja ili krivičnih dela.

Kompanija je dodatno upozorila da će putnik snositi troškove ukoliko njegovo neprihvatljivo ponašanje dovede do preusmeravanja aviona na neplaniranu destinaciju i iskrcavanja sa leta.

Najvažnija je jedna stvar

Nova pravila ne znače da je fotografisanje u avionu potpuno zabranjeno. Putnici i dalje mogu da fotografišu svoje sedište, pogled kroz prozor, unutrašnjost kabine, obroke, piće i druge detalje sa putovanja.

Ključno je da se na fotografijama ili snimcima ne nalaze članovi kabinskog osoblja bez njihove saglasnosti. Isto pravilo važi i za ostale putnike – njihovo fotografisanje ili snimanje bez pristanka nije dozvoljeno. Dakle, putnici mogu da dokumentuju svoje putovanje za društvene mreže ili ličnu uspomenu, ali moraju da vode računa o privatnosti ljudi koji se nalaze oko njih.

British Airways nije jedina aviokompanija koja primenjuje ovakva pravila. Irski niskobudžetni prevoznik Ryanair takođe u svojim uslovima navodi da je fotografisanje ili snimanje zaposlenih na aerodromu ili u avionu bez njihove saglasnosti strogo zabranjeno, piše Mirror.